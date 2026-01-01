Американският певец D4vd, чието истинско име е Дейвид Антъни Бърк, е арестуван по подозрение в убийството на 14-годишната Селест Ривас Ернандес.

Останките на тийнейджърката, обявена за издирване през април 2024 г., са открити на 8 септември 2025 г. в предния багажник на автомобил Tesla, регистриран на името на певеца. Колата е била откарана в двор в Холивуд след сигнал за неприятна миризма. Съдебни документи сочат, че тялото е било силно разложено и увито в чувал.

Разследването е установило, че момичето е имало татуировка „Shhh...“ на показалеца, идентична с тази на певеца. Бащата на D4vd – Дауд Бърк, е направил опит да оспори съдебна призовка, с което става ясно, че синът му е обект на разследване от голямо жури.

След откриването на тялото певецът е отменил световното си турне и е бил отстранен от рекламни кампании с Hollister и Crocs. Колежката му Кали Учиз също обяви, че премахва съвместната им песен от платформите.