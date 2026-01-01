Големите енергийни корпорации ускоряват търсенето на нови находища на петрол и газ, отдалечени от рисковете на войната в Близкия изток. „Ексон Мобил“, „Шеврон“ и други играчи в сектора увеличават инвестициите си, стремейки се да избегнат геополитическата нестабилност в региона, се казва в анализ на „Уолстрийт джърнъл“.

„Ексон Мобил“ обяви планове да вложи до 24 милиарда долара в дълбоководни петролни полета в Нигерия, докато „Шеврон“ разширява присъствието си във Венецуела. BP придоби дялове в находища край бреговете на Намибия, а „ТоталЕнержи“ подписа споразумение за проучване с Турция. Според консултантската компания Wood Mackenzie тези проекти могат да създадат общо до 120 милиарда долара стойност през следващите години.

Атаките на Иран срещу енергийна инфраструктура и затрудненията в корабоплаването в Персийския залив предизвикаха глобално търсене на алтернативни доставки и доведоха до загуби от милиарди за някои западни компании. В същото време ръстът на цените на енергията носи значителни приходи на сектора, което позволява навлизане в региони, които доскоро бяха считани за недостъпни или изоставени. Това се случва след години, в които компаниите ограничиха разходите за проучвания, за да увеличат възвръщаемостта за акционерите.

„Никога не подценявайте ентусиазма на хората в добивния сектор, когато става дума за нови възможности. Сега вече има средства за реализирането им“, коментира Едуард Чоу от Центъра за стратегически и международни изследвания и бивш мениджър в „Шеврон“.

По време на разговор с ръководители на водещи компании американските министри на енергетиката и вътрешните работи призоваха индустрията да увеличи добива, за да се компенсира очакваният недостиг на доставки и растящите цени.

Цената на американския суров петрол се движи около 88 долара за барел, значително над нивата отпреди конфликта. Временен спад настъпи, след като бе обявено отварянето на Ормузкия проток, но впоследствие Иран отново съобщи за ограничения.

Компаниите се стремят да увеличат производството, за да се възползват от високите цени, но без да надвишават текущите си бюджети и без да поемат прекомерни инвестиционни рискове.

В периода 2021–2025 г. водещите петролни компании са инвестирали средно по 19 милиарда долара годишно в глобални проучвания. Сега фокусът е и върху дългосрочната перспектива – осигуряване на достатъчно ресурси за поддържане на печалбите през следващото десетилетие.

Затварянето на Ормузкия проток, ключов маршрут между Иран и Обединените арабски емирства, блокира около 20% от световните доставки на петрол и втечнен природен газ. Това допълнително подчертава необходимостта от диверсификация.

Някои компании вече понесоха сериозни загуби. „Ексон Мобил“ отчете спад от 6% в глобалното си производство през първото тримесечие, а щетите по газови съоръжения в Катар могат да ѝ струват около 5 милиарда долара годишно. Партньорът ѝ „КатарЕнерджи“ предупреждава, че ремонтите може да продължат до пет години.

Засега секторът се отдалечава от Персийския залив. Макар че „Шеврон“ водеше преговори за участие в иракското находище „Западна Курна 2“, анализатори смятат, че големи сделки в региона са малко вероятни преди края на конфликта.

Вместо това компаниите диверсифицират портфейлите си и разпределят риска в различни части на света. Според Wood Mackenzie глобалните производители трябва да открият нови ресурси, равняващи се на 300 милиарда барела, за да отговорят на търсенето до 2050 г.

„Шел“, BP, „ТоталЕнержи“, „Ексон Мобил“ и „Шеврон“ активно проучват възможности в Африка, Южна Америка и Източното Средиземноморие.

През последната седмица „Ексон Мобил“ предприе стъпки към сондажи край Гърция и подписа предварителни споразумения с Ирак, Турция и Габон. В Тринидад и Тобаго компанията извършва сеизмични проучвания в дълбоководни райони.

„Шеврон“ също засилва дейността си, включително чрез придобиването на Hess за 53 милиарда долара и назначаването на нов ръководител на проучванията. За тази година компанията е предвидила 7 милиарда долара за офшорни проекти.

Във Венецуела „Шеврон“ сключи сделка за размяна на активи, която ще разшири позициите ѝ в райони с тежък петрол, предпочитан от американските рафинерии. Държавната компания продаде допълнителен дял в съвместно предприятие, а друг проект получи права за разработка на съседен терен.

Главният изпълнителен директор на „Шеврон“ Майк Уърт заяви, че законодателните промени във Венецуела са положителна стъпка, но са необходими допълнителни гаранции за стабилност и предвидимост за инвеститорите.

Белият дом също насърчава американските компании да инвестират във венецуелския петролен сектор, макар мнозина да остават предпазливи заради дългогодишно лошо управление.

„Шеврон“ планира нови проучвания в Египет и разширява дейността си в Мексиканския залив, както и в Либия и край Гърция.

Очакванията са цените на петрола да останат високи през следващите месеци, дори при нормализиране на ситуацията в Ормузкия проток.

„Продължително високите цени са най-добрият стимул за нови проучвания. В средносрочен план всеки барел от Персийския залив ще носи допълнителна рискова премия, което ще насочи компаниите към нови, неизследвани региони“, коментира анализаторът Шрайнер Паркър.