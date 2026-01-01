Папа Лъв XIV изрази съжаление по време на събитие в Ангола днес за това, че много хора по света биват „експлоатирани от авторитарни лидери и мамени от богатите“, предаде Ройтерс. Това е пореден случай, в който той използва по-остра риторика по време на обиколката си в четири африкански държави, отбелязва агенцията.

Първият папа американец, който предизвика недоволството на президента на САЩ Доналд Тръмп с по-откровените си коментари, каза пред вярващи по време на литургия в анголския град Сауримо, близо до границата с Конго, че насилието и потисничеството противоречат на християнското послание.

„Всяка форма на потисничество, насилие, експлоатация и мошеничеството отрича възкресението на Христос“, каза първосвещеникът, като се позова на основното вярване в християнството, че Исус е възкръснал след разпятието.

Посещението му в Ангола е третият етап от амбициозна 10-дневна обиколка в Африка - една от най-сложните, предприемани някога от папа. Тя включва 11 "спирки" в четири държави и изминаването на близо 18 000 километра с 18 самолетни полета.

През първите 10 месеца на папския престол Лъв XIV, който през май миналата година оглави Римокатолическата църква с над 1,4 милиарда вярващи, се въздържаше от резки изказвания, но по време на африканската си обиколка осъди остро войната и неравенството и на няколко пъти отправи критика към световни лидери, без да ги назовава.

В събота 70-годишният папа осъди експлоатацията на природните ресурси в Африка от „деспоти и тирани“. В четвъртък, при посещението си в Камерун, той каза, че светът бива „опустошаван от шепа тирани“.

Папата заяви вчера пред журналисти, че проповедите, които произнася по време на обиколката си, са били написани седмици по-рано и не са насочени директно срещу Тръмп. Той разкритикува остро американските и израелските удари срещу Иран, които започнаха на 28 февруари.