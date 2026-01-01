На 72-годишна възраст почина един основателите на Manowar и китарист на групата до 1989 г. Рос "The Boss" Фридман.

Той е напуснал този свят на 26 март след битка с амиотрофична латерална склероза, наричана още болест на Лу Гериг, съобщиха близките му в официалната му Facebook страница.

"Легендарен китарист и обичан баща, неговата музика и дух докоснаха феновете по целия свят така, както и вие докоснахте него. Благодарни сме за вълната от любов и подкрепа, която показахте през цялата му кариера и особено през последните месеци. Музиката означаваше всичко за него, а китарата беше дъхът на живота му. Коварното заболяване му ги отне“, гласи съобщението във Facebook.

Рос Фридман е от музикантите, които оформят сцената със звук, характер и присъствие и оставят дълбока следа в историята на рока и метъла.

Като ключова фигура в Manowar, Фридман стои в основата на изграждането на техния разпознаваем стил. Участието му в създаването на албуми като Battle Hymns, Hail to England и Kings of Metal не е просто част от дискографията – това са записи, които се превръщат в еталон за жанра. Неговият директен китарен подход и силно запомнящи се рифове изграждат звучене, което и до днес се възприема като златен стандарт за класическия хеви метъл.

Преди и отвъд метъла, Фридман оставя отпечатък и в пънк сцената чрез участието си в The Dictators – формация, считана за една от ранните икони на жанра.

След като напуска Manowar, той не губи творческия си импулс, а го насочва към проекти като Death Dealer и Ross the Boss Band, както и множество съвместни участия с други музиканти.

Българските фенове имаха щастието да го гледат на живо на сцената на Midalidare - Rock in the Wine Valley през 2022 г., преди това – през 2017 г., за соло шоу, както и с Death Dealer на турнето Metal Allstars през 2014 г.