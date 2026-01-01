Руският президент Владимир Путин съобщи, че 74-годишният американски гражданин Стивън Хъбард, който беше задържан в Русия от 2022 г., е освободен и се намира на летище "Пулково" в Санкт Петербург, предаде Ройтерс.

Путин обяви освобождаването на американския гражданин по време на среща със специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф в Санкт Петербург.

Кой е Стивън Хъбард?

Хъбард, на 74 години, пенсиониран учител, е израснал в Биг Рапидс, щата Мичиган. Служил е във военновъздушните сили на САЩ и в Националната гвардия, според военни документи, цитирани от „Ню Йорк Таймс“.

Той притежава магистърска степен по английски език и е живял в Япония в продължение на 25 години, където е преподавал английски, преди да се премести в Кипър, а след това, през 2014 г., в Изюм, Източна Украйна, заедно с украинска партньорка. Това споделя сестра му, Патриша Хъбард Фокс.

През 2024 г. Фокс разказа пред Ройтерс, че Хъбард е живеел с пенсия от около 300 щатски долара на месец и е имал малко контакти с местните жители.

За последен път двамата са разговаряли през септември 2021 г.

Как е бил заловен?

Русия започна пълномащабна война в Украйна през февруари 2022 г. и превзе град Изюм два месеца по-късно. Украинските сили си върнаха контрола над града през септември 2022 г., но по това време Хъбард вече е бил в руски плен.

Руските държавни медии съобщиха, че Хъбард е бил задържан през април 2022 г., като твърдят, че той е охранявал украински военен контролно-пропускателен пункт. Ройтерс не успя да установи по независим път обстоятелствата около залавянето му.

Фокс заяви, че е разпознала брат си във видеоклип в ЮТюб, в който мъж е разпитван за възгледите си относно Путин и войната. В друг видеоклип той е със завързани ръце, докато го удрят със сандал. Ройтерс не успя да потвърди кога или къде са заснети тези видеоклипове.

Защо е бил затворен?

След закрито съдебно заседание, през октомври 2024 г. московски съд призна Хъбард за виновен в наемничество и го осъди на 6 години и 10 месеца затвор.

Според прокурорите Хъбард се е присъединил към украинско подразделение за териториална отбрана, преминал е обучение, получил е оръжие и боеприпаси, като му е било обещано възнаграждение от 1000 щатски долара месечно. Руските държавни медии съобщиха, че той се е признал за виновен по повдигнатите му обвинения.

Фокс обаче постави под съмнение това признание, като отбеляза, че той е споделял проруски възгледи и е малко вероятно да е хванал оръжие на над 70-годишна възраст.

Мартин Де Лука, неговият адвокат в САЩ, заяви пред Ройтерс през юни 2025 г., че Хъбард му е казал, че обвиненията срещу него са неверни и че той не е бил част от никакво бойно или военно формирование. По думите на Де Лука, Хъбард му споделил, че руски войници просто са го отвели от дома му.

През януари 2025 г. Вашингтон определи задържането на Хъбард като неправомерно, което позволи на правителството на САЩ да започне преговори за неговото освобождаване.

От Държавния департамент заявиха, че Русия е отказала на американските представители консулски достъп до него.

През февруари 2025 г. „Ню Йорк Таймс“ съобщи, че преди съдебния процес Хъбард е бил преместван през поне пет руски центъра за задържане.

Адвокатът му посочи, че правният екип на Хъбард е разбрал едва през април 2025 г., че той се намира в затворническо учреждение в Мордова, република в състава на Руската федерация.

Междувременно преговорите за мир в Украйна се състоят на фона на нарастващи опасения в Киев и сред съюзниците на Украйна, че САЩ постепенно оттеглят подкрепата си за страната. Според тези опасения Вашингтон понякога ограничава предоставянето на разузнавателна информация в реално време за руските атаки, което затруднява и военните комуникации на украинските сили.

Уиткоф пристигна в Санкт Петербург тази сутрин, след като вчера участва в разговори в Осло с украинския президент Володимир Зеленски, лидерите на Финландия и Норвегия, както и представители на европейски държави и НАТО. Американски представител определи срещата като "конструктивна". Обсъдени са били гаранциите за сигурността на Украйна, възстановяването на страната и бъдещата система за сигурност в Европа.

Междувременно американският президент Доналд Тръмп предупреди, че Украйна трябва да се стреми към споразумение за прекратяване на войната, в противен случай я очакват тежки последици.

Отношенията между Вашингтон и Киев рязко се влошиха, след като по-рано този месец Тръмп обяви споразумение с Русия за внос на дизелово гориво с цел понижаване на цените в САЩ. Поскъпването на горивата след американските удари срещу Иран се отрази неблагоприятно на Републиканската партия на Тръмп преди парламентарните избори през ноември.

След обявяването на споразумението с Москва Украйна съобщи за смущения в обмена на разузнавателна информация със САЩ и в използването на военната сателитна система "Старшийлд" (Starshield). Зеленски обаче заяви, че по време на вчерашните разговори в Осло е било постигнато споразумение за разрешаване на тези проблеми.

Новият кръг от дипломатически преговори се състои повече от две години след като Тръмп обеща по време на предизборната си кампания да сложи край на войната в Украйна в рамките на 24 часа.