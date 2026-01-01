НАСА регистрира странно явление над Земята от Международната космическа станция. То е свързано с урагана Хелън, който достигна брега на Флорида през септември 2024 г., според индийския ресурс Wion.

„Инструмент на МКС е засекал неизвестно явление, преминаващо през земната атмосфера, приблизително на 88 километра над планетата. НАСА е била изненадана да види нещо невидимо от земята, но засечено от Космоса“, се казва в статията. Учените са регистрирали атмосферни вълни. А фактът, че те са били видими високо над Земята, показва, че силните метеорологични събития не само причиняват разрушения на Земята, но и засягат различни слоеве на атмосферата.

Странното явление е регистрирано в мезосферата, третият слой на земната атмосфера на височина от 50 до 85 километра. Известно е, че инструментът за изследване на атмосферните вълни (AWE) е инсталиран извън МКС през 2023 г. Това е направено, за да се открие „атмосферно сияние“ – светлината, излъчвана от газове на голяма надморска височина. И докато ураганът удряше Флорида, AWE регистрира вълнообразен модел високо над Земята. „НАСА обясни, че това се дължи на факта, че ураганът е бил толкова силен, че е смутил въздуха на толкова големи височини. Това явление се е разпространило на запад, което показва, че смущението не е ограничено до зоната на бурята“, отбелязват авторите.

Заслужава да се отбележи също, че МКС обикаля на 400 километра над земната повърхност. А инструментът, инсталиран там, е регистрирал нещо, което не е било открито по време на рутинни метеорологични измервания.

Защо това е важно?

Изучаването на подобни ефекти в разреден въздух на големи височини може да се окаже решаващо за оценка на страничните ефекти и тяхното въздействие върху регионите. Освен това, тези фактори в крайна сметка влияят на условия, които са важни за спътниците. „Дори малки промени в плътността на въздуха в горните слоеве на атмосферата могат да причинят проблеми на спътниците. AWE може да ни помогне да научим повече за тези наблюдения и да предотвратим всякакви проблеми, които биха могли да засегнат спътниците“, добавя ресурсът.