Броят на жертвите на нападението в мормонска църква в малкия американски град Гранд Бланк в щата Мичиган нарасна до четири, предаде Ройтерс, като се позова на местната полиция.

Атаката бе извършена по време на служба в църквата "Исус Христос на светиите от последните дни", на която са присъствали стотици хора. Според разследващите нападателят умишлено се е блъснал входа на църквата с автомобил, след което е слязъл и е открил огън с автоматично оръжие. Освен това нападателят е предизвикал пожар в църквата.

Полицията съобщи, че извършителят, идентифициран като 40-годишен бивш морски пехотинец на име Томас Джейкъб Санфорд, е живеел в близкия град Бъртън.

Двама души са загинали на място при стрелбата, а осем са били ранени и откарани в болница. Няколко часа след стрелбата в опожарената постройка са намерени още два трупа. Екипи на пожарната все още работят на място и е възможно да бъдат открити още тела.

"Все още има хора, които се водят изчезнали", заяви на пресконференция началникът на градската полиция.

"Това изглежда като поредната целенасочена атака срещу християни в Съединените американски щати", написа американският президент Доналд Тръмп в социалната мрежа "Трут соушъл". "Заподозреният е мъртъв, но все още има много неща, които трябва да бъдат изяснени", добави той. "Тази епидемия от насилие в нашата страна трябва да спре незабавно!", подчерта Тръмп.

Разследващите ще претърсят дома на стрелеца и ще прегледат телефонните му записи, за да разберат какви са мотивите за нападението. Документи от военните архиви показват, че Санфорд е служил в морската пехота от 2004 до 2008 г. и е бил ветеран от войната в Ирак.

Около 14 часа преди нападението в Гранд Бланк в Северна Каролина бяха застреляни трима души и петима бяха ранени, като заподозреният извършител също е 40-годишен ветеран от морската пехота, служил в Ирак. Полицията в пристанищния град Саутпорт, Северна Каролина, задържа мъж на име Найджъл Макс Едж, който според разследващите е открил огън от лодка по посетителите на бар.

Нападението в Мичиган е 324-ото масово убийство в САЩ от началото на тази година, сочат данни на неправителствената организация "Архив за насилие с огнестрелно оръжие" (Gun Violence Archive). Организацията събира данни за този тип престъпления, като под категорията масово убийство попадат нападения, при които са загинали най-малко четирима души, без да се брои нападателят.