Най-малко един човек загина при горски пожар в Северна Япония, който нанесе щети на повече от 80 постройки и който все още не е потушен, предаде Франс прес.

Военни хеликоптери бяха задействани за потушаването на пожара, който бушува в гористите райони на град Офунато в северната префектура Ивате.

Близо 600 души бяха евакуирани, съобщиха властите на Офунато.

