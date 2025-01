Близо 40 тела бяха докарани в моргата на болница след смъртоносно стълпотворение по време на хиндуиското поклонение Кумб Мела в Праяградж, щата Утар Прадеш, Северна Индия, предаде Ройтерс, позовавйки се на трима полицейски служители.

Инцидентът е станал, след като десетки милиони хора се събрали, за да се изкъпят в свещените води в най-благоприятния ден от шестседмичния фестивал.

Над 12 часа след инцидента безжизнени тела продължават да бъдат докарвани в моргата на болницата към медицинския колеж "Моти Лал Неру". Правителството все още не е обявило официалния брой на жертвите.

"Пристигат още тела. Тук имаме близо 40. Прехвърляме ги и навън и ги предаваме на семействата едно по едно", каза един от цитираните полицаи.

Опечалени роднини се редят на опашка, за да идентифицират убитите при блъсканицата, до която се стигнало, след като множеството се насочило към свещено място, където се събират три реки.

"Настана суматоха, всички започнаха да се бутат, да се дърпат, катереха се един върху друг. Майка ми падна (...) после моята снаха. Хората ги прегазиха", разказа 40-годишната Джагванти Деви.

Служител в болница SRN в Праяградж, където са настанени някои от ранените, заяви, че загиналите или са получили сърдечни удари, или са имали съпътстващи заболявания като диабет.

"Хората дойдоха с фрактури, счупени кости (...) Някои бяха припаднали на място и бяха докарани мъртви“, каза служителят, който не пожела да бъде назован.

Хиндуисткият фестивал Кумб Мела, който е най-голямото събиране на хора на едно място в света, се очаква да привлече около 400 млн. души през шестте си седмици според представители на властите.

От началото на фестивала преди две седмици близо 200 млн. души вече са участвали, съобщиха официални лица, допълвайки, че повече от 50 млн. души са се потопили в свещените води до 14:00 ч. днес.

Благочестивите хиндуисти вярват, че потапянето в Сангам - мястото, където се сливат свещените реки Ганг, Ямуна и митичната невидима Сарасвати, освобождава хората от греховете и по време на Кумб също така носи спасение от цикъла на живота и смъртта, отбелязва Ройтерс.

Тази година сред участниците бяха министърът на отбраната Раджнат Сингх и министърът на вътрешните работи Амит Шах, както и знаменитости като Крис Мартин от британската група "Колдплей" и актрисата Дакота Джонсън, която според местни медии е пристигнала вчера в Праяградж.

