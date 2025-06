САЩ извършиха прецизни въздушни удари върху ключови ирански ядрени съоръжения — Fordow, Natanz и Isfahan, с цел възпиране на възможността за производство на ядрени оръжия. При операцията, наречена Operation Midnight Hammer, бяха използвани B‑2 бомбардировачи и ракети, а според американските власти са постигнати значителни поражения.

В отговор Иран предупреди, че атаките са „начало на война“, посочвайки американските и израелски бази като военни цели. Пентагонът обаче подчерта, че САЩ „нямат намерение за наземна война с Иран“, а ударите били превантивна мярка.

Размяна на удари между Израел и Иран на фона на дипломатическа активност (ОБЗОР)

📌Предисторията: Израел – Иран

От април насам напрежението между Израел и Иран нараства драстично — започвайки със серия удари от двете страни, включително ракетни атаки, цели като ракетни комплекси и високопоставени ирански командири. С множество жертви и от двете страни.

През 13 юни Израел засегна ядрени обекти и военни водачи в Иран, а Техеран отвърна с масирани балистични удари по Израел .

Ескалация на напрежението: Оформя ли се Трета световна война?

Медиите и експертите изразяват сериозни притеснения:

The Economic Times пита „Countdown to WWIII?“ и описва възможността от минимум три вида ескалация – минаване в Ормузкия пролив, атаки срещу американски бази и вмешателство на съюзници.

The Australian предупреждава: „This is how World War III begins“ – с използване на ракети, дронове и кибероперации.

Reuters и други анализатори посочват, че руският президент Владимир Путин е предупредил, че конфликтът е „на милиметри“ от ядрена катастрофа .

The Guardian съобщава, че ОАЕ, Катар и Оман вече изразяват тревога и призовават за дипломатическо решение.

⚖️ Политическа реакция в САЩ

Конгресът е разцепен – някои сенатори подкрепят удари, други призовават ударите да са при участие на Конгреса и конструктивен подход.

Заместник-шефът на Пентагона Джей Ди Ванс подчерта, че атаките нямат за цел "наземна война", но предупреди – всяка иранска реакция ще има последствия.

САЩ срещу Иран: Америка „не търси война“, Техеран осъди атаките срещу ядрени централи (ОБЗОР)

🧭 Стратегически анализ и последици

Според Financial Times, ефективността на удари по бункерни обекти е съмнителна и може да доведе до дългосрочна регионална дестабилизация.

Atlantic Council отбелязва, че конфликтът може да измести внимание и ресурси от Украйна, увеличавайки влиянието на Русия и Китай.

Китайската държавна преса заклейми действията като „безразсъдна ескалация“ и осъмни ефективността на бомбите.

Събитията през юни 2025 – системни удари срещу ядрената програма на Иран, отговор от страна на Израел и бърз американски военен ход – показват опасна динамика, която може да прерасне в широк регионален конфликт, ако не бъде овладяна.

Макар да има случаи на прекъсване на ескалацията, тревогите, политическият вот и анализите навеждат на мисълта, че светът е на ръба на Трета световна война — макар още да са по-скоро хибриден студен конфликт с потенциал за разгаряне.