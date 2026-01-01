Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев определи крехкото примирие между Иран и САЩ като междинен вариант в преговорите, тъй като нито една от страните не може да постигне пълно изпълнение на исканията си без риск от подновяване на бойните действия.

„Възможно е, но има и междинен вариант. (Президентът на САЩ Доналд) Тръмп не иска и не може дълго да води война, а и в Конгреса няма да бъде подкрепен. Значи трябва да се запази крехко примирие и да се прави, че всичко е наред. Защото всяка стъпка на тази дъска създава положение, близко до цугцванг“, написа той.

Часове преди изтичането на ултиматума си към Техеран държавният глава на Съединените щати обяви, че Вашингтон се е съгласил на двуседмично прекратяване на огъня, припомня rbc.ru. Според Медведев това е признак за победа на здравия разум, вярата в който е била „сериозно подкопана“ от изявленията на Белия дом за унищожаване на иранската цивилизация за един ден.

Той също така обърна внимание, че ситуацията се усложнява от факта, че участниците не са двама, а трима, като Израел - третият играч - не е на страната на САЩ. „На него примирие не му е нужно и той не е постигнал целите си. И напълно може да направи своя ход: просто да разхвърля всички фигури от шахматната дъска“, добави Медведев.

Висшият съвет за национална сигурност на Иран потвърди съгласието си за прекратяване на огъня, като Техеран заяви, че САЩ са приели всички десет точки от иранските искания. Според Тръмп те могат да послужат като основа за мирно споразумение. Сред тези искания са ангажимент за ненападение, запазване на контрола на Иран върху Ормузкия проток, съгласие за обогатяване на уран и отмяна на първичните и вторичните санкции.

Израелският „12-и канал“, позовавайки се на високопоставен политически източник, обаче съобщи, че Белият дом ще настоява за прекратяване на обогатяването на уран и ограничаване на ракетната програма. Медведев също смята, че Вашингтон няма да се съгласи с исканията на Иран, тъй като това би било „унизително“ и би означавало победа за Техеран.