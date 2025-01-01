Премиерът на Франция Себастиан Льокорню прие председателката на парламентарната група на „Национален сбор“ в долната камара на френския парламент Марин Льо Пен, за да говорят за бъдещите му стъпки към съставяне на ново правителство и за проекта за бюджета за идната година. На важната среща Льо Пен пристигна без лидера на „Национален сбор“, евродепутата Жордан Бардела, но придружавана от коте, съобщават френските издания, сред които "Фигаро", "Паризиен", Бе Еф Ем Те Ве, "Пари мач" и др.

Малцина знаят, че крайнодясната лидерка освен политик е и професионален гледач на котки. Котките са всъщност страст на Марин Льо Пен, както тя призна в редица интервюта.

Льо Пен пристигна в Матиньон - канцеларията на френските премиери – носейки кутия с коте вътре. Льо Пен се опита да го прикрие от фотографите. Накрая човек от антуража й обясни, че котето е част от котило, родило се у дома на Льо Пен. От цялото котило само това коте не можело да се храни самичко и затова Льо Пен започнала да се грижи постоянно за него и го носела навсякъде със себе си.

Марин Льо Пен е собственик на общо шест котки, от които три са женски и са гледани с цел развъждане. За котките си тя казва, че ако бъде избрана за президент на Франция, те ще се настанят заедно с нея в Елисейския дворец.

През 2015 г. Льо Пен сподели пред „Паризиен“, че всъщност би могла напълно да зареже политиката и да се захване с развъдник на котки. Пет години по-късно в разгара на локдауните заради коронавируса Марин Льо Пен изкара и курсове в тази насока и стана професионалист по отглеждане на котки. „Те ми доставят невероятна радост, успокояват ме, изпълват ме с нежност в този свят на грубости и на лошотия. Котката никога не е в конфликт, тя е независимо създание“, призна тогава Марин Льо Пен пред „Пари мач“.

От дейността като професионален гледач на котки, включваща и развъждане на котки и тяхното продаване, Марин Льо Пен е декларирала през 2023 г. приходи в размер на 5777 евро пред Висшия орган за прозрачност на дейностите, извършвани от лица, заемащи обществени длъжности. Според изданието „Канар аншене“ първоначално Льо Пен е пропуснала да го направи, но след призив от този френски орган, тя е попълнила декларация.