Кандидатката на дясната партия „Независим народ“ Лаура Фернандес победи на вчерашните президентски избори в Коста Рика още на първия тур, след като получи 49,61% подкрепа при преброени 69,4% от гласовете в секциите, съобщи ЕФЕ.

„Бяхме внимателни към всеки детайл, за да ви гарантираме още веднъж чистотата на вота […] Благодарим за тези избори за пример – свободни и автентични, които отново отдават почит на най-благородната костариканска традиция“, заяви председателката на Върховния избирателен съд Еухения Самора.

Нека „да се уважим присъдата на урните, без да се отказваме от демократичната критика и надзора над управляващите“, каза Самора и отправи апел за „отговорност, за да се спре ескалацията на обидите“, която не помага на страната в търсенето на решения в борбата срещу „бедността, невежеството и престъпността“.

Фернандес, която беше министърка в правителство на досегашния президент Родриго Чавес, се обяви за негова наследница и за човек, който да осигури продължаване на инициативите му.

За победа на първия тур кандидат трябва да получи най-малко 40% от валидните гласове. Ако никой не достигне този праг, е необходим втори тур на 5 април. За тези избори се регистрираха 20 кандидати за президент и 1207 кандидати за 57 места в парламента.