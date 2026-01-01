Производителите на какао в Кот д'Ивоар заплашиха днес със стачка, ако правителството не изкупи, както беше договорено по-рано, запасите от какаови зърна, които се трупат в кооперативите от няколко месеца, предаде Франс прес. Това се случва на фона на криза в сектора на водещия световен производител на „кафявото злато“.

В продължение на няколко месеца секторът на какаото в Кот д'Ивоар, който осигурява 14 на сто от брутния вътрешен продукт (БВП), се сблъсква със слаб износ на фона на проблеми с ликвидността у купувачите и спад на цените в световен план.

След като достигнаха рекордни нива в края на 2024 г., цените на какаото започнаха да падат рязко през лятото на 2025 г., главно поради подновяването на изобилното производство след години на дефицит.

Защо кафето поскъпва?

Изкупната цена, определена от правителството на Кот д'Ивоар, обаче достигна максимум от 2800 франка за килограм (4,27 евро) в началото на октомври и бързо стана твърде висока в сравнение с пазарната. В началото на март тя беше намалена с близо 60 на сто до 1200 франка (1,82 евро) за килограм в опит да се спре кризата.

Междувременно около 100 000 тона какао сa се натрупали в складовете на кооперативните дружества, според оценки на правителството, което през януари се ангажира да ги изкупи обратно на цена от 2800 франка за килограм.

За много производители това не е достатъчно и според професионални организации трябва да бъдат закупени 60 000 тона.

„Ако 60 000 тона какао не бъдат извозени най-късно до края на март, производителите от Кот д'Ивоар си запазват правото да започнат обща стачка на цялата територия на страната“, заплашиха днес няколко браншови организации по време на пресконференция в Абиджан.

Генералният секретар на Националната организация на производителите на кафе и какао в Кот д'Ивоар (ONPCC), Тибо Йоро, заяви пред АФП, че тази стачка ще доведе до преустановяване на работата за работещите в сектора и спиране на продажбите на добитото какао.

В края на февруари министърът на земеделието Брюно Коне заяви, че 64 000 тона вече са закупени, а останалите са „в процес на събиране“.

Директорът на Съвета за кафе и какао (CCC), държавният орган, регулиращ сектора, Ив Брахима Коне, засега не е отговорил на запитването за коментар на АФП.