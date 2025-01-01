Крал Чарлз Трети и кралица Камила пристигнаха в Рим за историческо държавно посещение във Ватикана, където ще се срещнат с папа Лъв XIV в символичен жест на единство между Англиканската и Католическата църква. Това съобщи "Би Би Си".

По-силните отношения между двете християнски деноминации са „щит срещу онези, които насърчават конфликти, разделение и тирания“, се казва в изявление на говорителя на краля.

Чарлз, който кацна на летище „Чампино“ в сряда вечер, ще стане първият британски монарх, който се моли заедно с папа след Реформацията през XVI век.

Посещението се случва на фона на скандала, свързан с принц Андрю.

Когато миналия петък беше обявено, че принц Андрю ще загуби титлите си и вече няма да бъде наричан херцог на Йорк, една от основните причини бе желанието на двореца да предотврати възможността въпросите около Андрю да засенчат други кралски събития.

Особено важно за двореца бе именно посещението във Ватикана, тъй като постоянният поток от негативни публикации за Андрю застрашаваше да засенчи работата на краля и другите действащи членове на кралското семейство.

Вместо това обаче последва нова серия разкрития за принца и връзката му с престъпника Джефри Епстийн.

Натискът върху Андрю се засили още повече след публикуването на посмъртните мемоари на Вирджиния Джуфре, в които тя твърди, че е била принудена да прави секс с кралския наследник в дома на Гислейн Максуел (съучастничка на Епстийн), когато е била на 17 години. Андрю винаги е отричал каквито и да е неправомерни действия.

Дворецът сега ще се стреми да насочи вниманието към това посещение, което определя като „исторически момент“. Изявлението на говорителя на краля не споменава семейните трудности, а се фокусира върху „времената на глобални предизвикателства“.

„Рядко е било по-важно християнските общности по света да се обединят във вяра и братство с нашите партньори.

Това представлява защитен щит срещу онези, които насърчават конфликти, разделение и тирания, и подкрепя съвместните ни усилия в хармония да опазваме природата - Божието творение“, се казва още в изявлението.

Като върховен управител на Англиканската църква и дългогодишен застъпник за диалог между религиите, това посещение е от особено лично значение за крал Чарлз.

Кардинал Винсент Никълс, архиепископ на Уестминстър, който ще присъства във Ватикана по време на държавното посещение, заяви, че кралят и папа Лъв XIV имат различен подход, но ще „намерят общ език“.

„Папа Лъв XIV е много внимателен, улавя точно какво му казват и може да бъде изключително прям в изразяването на мислите си. Крал Чарлз вероятно е малко по-фин в начина, по който говори“, каза кардинал Никълс пред "Би Би Си".

Той коментира и проблемите, пред които е изправено кралското семейство:

„Нямам никакво съмнение, че семейните трудности ще бъдат в сърцата и на папата, и на краля, когато застанат пред Бог и поискат благодат и сила, за да преминат през всички изпитания, които животът носи“.

В четвъртък сутринта кралят ще се срещне с папа Лъв XIV във Ватикана, след което двамата ще участват в служба в Сикстинската капела, подчертаваща топлите отношения между двете църкви.

Под прочутия таван, изрисуван от Микеланджело, ще се съберат католически и англикански духовници, както и хоровете на Ватикана и кралския двор.

Кралят и папа Лъв XIV ще се помолят заедно - нещо, което не се е случвало от разделението между Англиканската и Католическата църква през XVI век.

Жестът е необичаен и по друга причина - молитвата се счита за лично действие, а по традиция монарсите не се заснемат по време на молитва. Този протокол обаче ще бъде нарушен в името на демонстрацията на единство.

В друг символичен акт на помирение кралят ще посети храма „Свети Павел извън стените“, който има връзки с Англия още отпреди Реформацията.

Тази църква и абатство, в което се намира гробът на свети Павел, традиционно са били свързани с английската монархия - още от средновековието и англосаксонските владетели, които подпомагали поддръжката на сградата в Рим.

Знаците на Ордена на жартиерата се съхраняват там от векове, като свидетелство за дългите връзки с британската корона.

Крал Чарлз ще получи и почетна духовна титла, свързана с абатството - ще бъде приет като „кралски конфратер“, част от неговото религиозно братство.

Това ще бъде първата среща на краля с родения в САЩ папа Лъв XIV. Крал Чарлз и кралица Камила посетиха неговия предшественик, папа Франциск, по повод 20-годишнината от сватбата си, малко преди смъртта на покойния понтифик.

Подобни държавни визити се осъществяват от името на британското правителство. Говорителка на външното министерство заяви: „Католическата църква е най-голямата деноминация на най-голямата религия в света“.

Затоваспоред нея посещението на краля и кралицата ще „укрепи отношенията на Обединеното кралство с този ключов и влиятелен партньор“.