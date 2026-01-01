Бившият президент Барак Обама и съпругата му Мишел са изобразени като маймуни в конспиративно видео, публикувано снощи от президента Доналд Тръмп в социалната му мрежа „Трут Соушъл“, и посветено на президентските избори от 2020 г., предаде Франс прес.
Видеото, с продължителност малко повече от минута, представя предполагаеми доказателства за неправомерни действия по време на изборите, които президентът републиканец твърди, че е спечелил и за които казва, че са му били откраднати.
BREAKING: Trump just posted a video on Truth Social that includes a racist image of Barack and Michelle Obama as monkeys.— Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) February 6, 2026
There’s no bottom pic.twitter.com/zPEGa94dYO
Точно преди края на публикацията, за две секунди се появява видеомонтаж със смеещите се лица на съпрузите Обама върху телата на маймуни, с джунгла на заден план.