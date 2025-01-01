Първо ескалаторът, а после и аутокюто: при участието на Тръмп в Общото събрание на ООН имаше проблеми с техниката. САЩ говорят за саботаж. От ООН обаче посочват съвсем други причини, пише Deutsche Welle .

"Троен саботаж"; "Първата дама можеше да се нарани"; "Отговорните трябва да бъдат задържани": един на пръв поглед маловажен инцидент по време на участието на американския президент Доналд Тръмп на Общото събрание на ООН се превърна в същинска буря в чаша вода. Белият дом настоява за разследване, а самият Тръмп нападна най-голямата международна организация и обяви, че тя трябва "да се срамува".

За какво става дума?

На видеа, които бяха разпространени в социалните мрежи и в медиите, се вижда как когато Мелания Тръмп се качва на ескалатор в сградата на ООН в Ню Йорк, а съпругът ѝ се нарежда след нея, той спира да работи. Двамата след това спокойно изкачват стълбите по спрелия ескалатор. Малко по-късно американският президент заяви пред световните лидери: "Получих две неща от Обединените нации - лош ескалатор и лош телепромптер". Думите му, от които стана ясно, че речта му не е вървяла на аутокюто през повечето време, бяха посрещнати със смях от залата.

Белият дом и редица близки до Тръмп коментатори обаче не реагираха със смях. "Ако някой в ООН умишлено е спрял ескалатора, докато президентът и първата дама са се качвали, той трябва да бъде уволнен и незабавно разследван", заяви говорителката на Белия дом Карълайн Левит и обяви, че случаят се разследва. Тя допълни, че в залата е имало проблем и със звука по време на речта на Тръмп, а това "не ѝ изглежда като случайно съвпадение". Левит заговори за публикация в британския Sunday Times, според която служители в централата на ООН се шегували, че могат да спрат ескалаторите и асансьорите и да кажат, че нямат пари да ги задвижват. По телевизия "Фокс Нюз" се чуха мнения, че става дума за целенасочен саботаж, който е можел сериозно да рани първата дама.

ООН: Екипът на Тръмп е отговорен

От ООН отговориха, че мистерията е разгадана - видеооператор от американската делегация е блокирал ескалатора, тъй като се е возил наобратно, за да може да заснеме президента Тръмп и съпругата му. След като граден предпазен механизъм се е задействал в горната част на ескалатора, той е спрял, обясни говорителят на организацията Стефан Дюжарик. Вероятно операторът го е задействал по невнимание.

Относно аутокюто, служител на ООН коментира пред Би Би Си, че всъщност екип от Белия дом е управлявал телепромптера по време на речта на Тръмп, като дори е донесъл свои лаптопи и ги е включил в системата на ООН. След като Тръмп приключи речта си, председателката на Общото събрание на ООН Аналена Баербок заяви: "Телепромптерите на ООН работят перфектно".

Тръмп се оплаква и от проблеми с аудиото в залата. "Звукът в аудиторията е бил напълно изключен", написа той. "Световните лидери, освен ако не са използвали слушалките на преводачите, не са могли да чуят нищо", допълни Тръмп.

В отговор на коментарите на Тръмп служител на ООН уточнява: "Озвучителната система е проектирана така, че хората на местата си да могат да чуват речите, преведени на шест различни езика, през слушалки."

Американският президент очевидно има зъб на ООН

Отношението на Доналд Тръмп към ООН стана повече от ясно по време на речта му пред Общото събрание. Сериозна част от нея той посвети на оплакване как в началото на века не го наели, за да извърши мащабен ремонт на централата на организацията в Ню Йорк срещу 500 милиона долара. След това той продължи с още критики към организацията, като я обвини, че води "глобалистка миграционна програма" и предупреди пред западните лидери, че организацията "финансира атака срещу вашите страни".

"Каква е целта на Организацията на обединените нации", попита още Тръмп. "Тя дори не се доближава до реализирането на потенциала си."

Тръмп нападна и климатичните инициативи, водени от ООН, след като още през януари повторно изтегли САЩ от Парижкото споразумение. "Цялата глобалистка концепция, която изисква от успешните индустриализирани нации да си причинят болка и да разрушат радикално цялото си общество, трябва да бъде отхвърлена напълно и изцяло, и то незабавно."

В разговора с генералния секретар на организацията Тръмп все пак потвърди, че въпреки критиките си подкрепя ООН. Но в същото време е ясно, че глобалните инициативи по отношение на околната среда и миграцията например не се вписват в концепцията на американския президент. Това е повече от ясно и от думите на десните коментатори в САЩ, които в последните дни критикуват остро организацията и "глобалистите". А да не говорим за ескалатора…