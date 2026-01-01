Парламентът на Израел одобри днес противоречив законопроект за повторно въвеждане на смъртното наказание за терористи, предаде ДПА.

Критиците определят този ход като дискриминационен, тъй като законодателството практически ще се прилага само за палестинци.

Организации за защита на човешките права и няколко европейски държави призоваха инициативата да бъде спряна.

Съгласно законопроекта палестинци, осъдени за убийство като акт на тероризъм от военните съдилища в окупираните територии, ще получават смъртна присъда. В гражданските съдилища в Израел пък лице, признато за виновно за убийство с терористична мотивация, целяща унищожаване на държавата Израел, може да бъде осъдено или на смърт, или на доживотен затвор.

Израел: Законопроект за смъртно наказание за терористи мина на първо четене

Законопроектът е внесен от партията „Оцма Йехудит“ (Еврейска сила) на крайнодесния министър на националната сигурност Итамар Бен-Гвир.

Общо 62 от 120 депутати в Кнесета подкрепиха законопроекта на финалното гласуване днес, включително министър-председателят Бенямин Нетаняху. Общо 48 депутати гласуваха против, а останалите се въздържаха или не присъстваха на гласуването.

Франс прес съобщи, че израелска неправителствена организация за защита на човешките права тази вечер е подала жалба до Върховния съд на Израел с цел оспорване на закона, предвиждащ „смъртно наказание за терористи“, само няколко минути след приемането му от Кнесета.

„Този закон е конституционно несъвместим, дискриминационен по своя характер и, що се отнася до палестинците в Западния бряг, приет без законова основа“, посочва Асоциацията за граждански права в Израел (ACRI) в изявление, обясняващо мотивите за жалбата.