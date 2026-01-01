Отношенията между Европа и САЩ ще бъдат определящи за Мюнхенската конференция по сигурността. Проучване на Института за проучване на общественото мнение YouGov показва, че гражданите на Стария континент не си правят илюзии.

Престижът на САЩ в Германия и други европейски страни е спаднал значително през последната година и половина. Това показва представително международно проучване на политическите нагласи, проведено от института за проучване на общественото мнение YouGov в Германия, Франция, Великобритания, Италия, Испания и Дания, съобщи "Велт".

Според него, в Германия само около един на всеки пет граждани (21 процента) има положително мнение за Съединените щати. През август 2024 г. те бяха малко повече от половината (52 процента). Тогава Джо Байдън все още беше президент, Доналд Тръмп се състезаваше с Камала Харис – и спечели изборите през ноември.

В останалите страни, участвали в проучването, репутацията на САЩ също е спаднала оттогава. Най-добре страната е приемана сред англичаните (30 процента положително или много положително), а най-зле – което не е изненадващо, предвид амбициите ѝ да придобие Гренландия – сред датчаните: само 11 процента от гражданите там имат положително или много положително мнение за САЩ.

Промяната във възприемането на САЩ в Европа личи и по това, че ключови теми, които се обсъждат на започналата пленарна сесия на Европейския парламент са способността на Европа да се отбранява в условия на променяща се международна обстановка, с оглед на отношенията със САЩ и взаимодействието с НАТО и с продължаващата война на Русия срещу Украйна.

Основен въпрос, който се разисква, са усилията на Европа да засили отбранителните си способности, което да гарантира европейската независимост.

В този смисъл беше и изказването на еврокомисаря по въпросите на отбраната Андрюс Кубилюс, с което започна разискването в пленарната зала на Европейския парламент.

"Европейската отговорност за отбранителните нужди изисква рамка за нашето сътрудничество. Европейски отбранителен съюз", заяви Кубилюс.

Еврокомисарят каза още, че за ЕС трябва да е ключов приоритет европейската отбрана да стане независима от американски стратегически способности като сателитни разузнавателни данни и зареждане на самолети с гориво във въздуха.

На въпроса дали считат САЩ за приятел и съюзник/приятелски настроен конкурент или за неприятелска/враждебно настроена страна, отговорите в Германия са равномерно разпределени – по 41 процента. Преди почти три години, през юли 2023 г., 70 процента от германците все още считаха САЩ за принципно приятелска страна, пише "Велт".

Проучването на YouGov установява тази тенденция във всички страни, макар и в различна степен. В Дания спадът в доверието е особено драстичен – от 80 на 26 процента. В Италия, която под ръководството на министър-председателката Джорджа Мелони е по-положително настроена към правителството на Тръмп, спадът е най-малък – от 61 на 52 процента.

Мелони подчерта на скорошна среща в Милано с вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс важното значение на общите западни ценности, предаде италианската новинарска агенция АНСА.

"Репутацията на САЩ в Европа е по-лоша от всякога през последните години", отбелязва Фридер Шмид, социолог от YouGov и ръководител на проучването "За все повече европейци САЩ вече не са партньор, на когото да се доверяват."

На въпроса дали отношенията на САЩ с Европа ще се подобрят след президентството на Доналд Тръмп, германците са разделени: 39% смятат, че външната политика на САЩ е обратима, 41% предполагат, че Тръмп ще я промени трайно, 20% нямат мнение. Това показва, че германците са особено песимистични – или реалистични, в зависимост от гледната точка: в останалите страни, участвали в проучването, мнозинството очаква връщане към добри отношения, посочва "Велт".

Има единодушие по въпроса дали европейците трябва да запазят своите ценности и независимост в конфликтите със САЩ – дори ако това означава края на трансатлантическия алианс. Относително мнозинство от 41% във Франция до 55% в Дания се обявява в подкрепа на това. В Германия 45% смятат, че това е правилно, а 34% биха предпочели да направят компромиси в някои области на политиката или да се откажат от ценности, за да спасят съюза.

За Шмид това показва колко несигурни са гражданите. "Въпреки това почти всеки втори в Германия вярва, че Европа трябва да запази своята независимост и ценности. Но всеки трети смята, че е по-важно да се запазят трансатлантическите отношения, отколкото да се настоява за собствената независимост", посочва той.

Проучването на YouGov дава представа и за оценката за относителните силни и слаби страни на САЩ и Европа, както и за зависимостта помежду им. Мнозинството възприема САЩ като по-силни в областта на икономиката, военното дело и дипломацията и като зависими в областта на икономическото развитие и отбраната. "Гражданите смятат, че Европа е в по-неизгодна позиция", казва Шмид. Повечето граждани във всички страни смятат, че разрив в отношенията между Европа и САЩ би имал отрицателно въздействие върху икономиката, отбранителната способност, мира и стабилността в Европа.

Как трябва да реагира Европа?

За да се избегне подобен разрив, мнозинството от германците (56 %), французите (51 %), британците (57 %) и датчаните (63 %) биха били склонни да приемат увеличение на разходите за отбрана, докато повечето от испанците (39 %) и италианците (22 %) не биха били склонни да го приемат. Мнозинство има и за намаляване на имиграцията, както поиска вицепрезидентът Джей Ди Ванс – с одобрение от 57% във Великобритания до 67% в Германия, пише "Велт".

За европейците е неприемливо да поемат разходите за разположените в Европа американски войски, да сключват търговски споразумения, които леко облагодетелстват САЩ, да хармонизират европейската търговска политика с тази на САЩ или да облекчават регулациите срещу т.нар. език на омразата.

В случай на прекъсване на отношенията между САЩ и Европа, във всички страни съществува готовност да се продължи интеграцията на ЕС – от 46% в нечленката Великобритания до 63% в Испания. В Германия 54% са за това. И в този случай мнозинството, с изключение на италианците, отново желае увеличаване на разходите за отбрана в Европа.

Няма голяма готовност да се пренебрегнат въпросите за правата на човека в името на по-тесни отношения с други световни сили – с 30% най-висока е подкрепата в Испания. В Германия само един на всеки четирима (26%) би бил готов да направи това.

По въпроса за по-нататъшната подкрепа за Украйна мненията са разделени. Докато британците и датчаните са готови в по-голямата си част да засилят ангажимента си, французите, испанците и италианците отхвърлят тази идея. В Германия мненията са разделени - 37 на 43 процента.

В крайна сметка, показват резултатите от проучването на YouGov, има нетна подкрепа за по-голяма политическа интеграция, с повече правомощия и вземане на решения на ниво ЕС, в случай че алиансът между САЩ и Европа се разпадне. Между 46% и 63% подкрепят този подход – във всички случаи с значителна разлика между тези, които са против.

За проучването YouGov анкетира онлайн от 9 до 27 януари 2224 души над 18 години в Германия, 2046 във Великобритания, 1051 във Франция, 1007 в Дания, 1063 в Испания и 1050 в Италия.