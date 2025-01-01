Върховният представител на ЕС по външната политика Кая Калас пристигна в Киев за преговори относно финансова и военна подкрепа, съобщи тя в социалните мрежи.
„Днес съм в Киев за преговори относно финансова и военна подкрепа, сигурността на енергийния сектор на Украйна и поемането на отговорност от Русия за военните ѝ престъпления“, написа Калас в публикация в X.
По-късно върховният дипломат на ЕС заяви, че Русия „рискува с война“, след като редица руски дронове и военни самолети пресякоха въздушното пространство на блока.
„Всеки път, когато руски дрон или самолет нарушава нашето въздушно пространство, съществува риск от ескалация, непреднамерена или не. Русия рискува с война“, каза Калас по време на посещение в Киев, призовавайки Европа да укрепи отбранителните си способности.