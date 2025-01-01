Западните страни имат 30 дни, за да намерят дипломатическо решение на иранската ядрена криза, заяви върховната представителка на ЕС за външните работи Кая Калас, цитирана от Франс прес.

"Влизаме в нова фаза от 30 дни (...), която трябва да използваме, за да намерим дипломатически решения", каза тя преди началото на среща на външните министри от ЕС в Копенхаген, ден след решението на европейците да задействат механизма за възстановяване на международните санкции срещу Иран в рамките на един месец.

„Европейската тройка“ задейства механизма за възстановяване на санкциите срещу Иран

Това искане трябва да бъде разгледано днес от Съвета за сигурност на ООН.

Франция, Германия и Великобритания посочиха вчера в писмо до Съвета за сигурност, че "въз основа на фактически доказателства" смятат, че Иран е в положение на значително неспазване на ангажиментите си по силата на ядреното споразумение от 2015 г. и се позовават на механизма, който стартира 30-дневен процес, позволяващ повторно налагане на редица санкции, чието действие беше спряно преди десет години.

Европейският съюз, който подкрепя споразумението от 2015 г., участва в преговорите между трите страни и Иран, по-конкретно в Женева, където тази седмица се състоя последна среща преди решението, което в крайна сметка беше обявено вчера, отбелязва АФП.