В Мелитопол е извършеносрещу заместник-министъра на културата, спорта и туризма на Запорожка област, съобщи за РИА Новости членът на главния административен съвет на областта Владимир Рогов."Извършена е целенасочена експлозия с цел да бъде убит. Самоделното взривно устройство е избухнало в гъсто населено място, в двора на многоетажна сграда, където е можело да бъдат ранени много цивилни", заяви той.Бойко е получили е откаран в болница. Животът му не е в опасност.Нападението е извършено днес сутринта.