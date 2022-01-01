В Мелитопол е извършено покушение срещу заместник-министъра на културата, спорта и туризма на Запорожка област Андрей Бойко, съобщи за РИА Новости членът на главния административен съвет на областта Владимир Рогов.

"Извършена е целенасочена експлозия с цел да бъде убит. Самоделното взривно устройство е избухнало в гъсто населено място, в двора на многоетажна сграда, където е можело да бъдат ранени много цивилни", заяви той.
 

Бойко е получил леки наранявания и е откаран в болница. Животът му не е в опасност.

Нападението е извършено днес сутринта.
БГНЕС

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