Болницата „Насер“ в южния град Хан Юнис в Газа съобщи, че е получила телата на 15 палестинци в рамките на споразумението за прекратяване на огъня между Израел и Хамас, посредничено от САЩ.

„15 тела на палестински мъченици пристигнаха в медицинския комплекс „Насер“ като част от тринадесетата партида по споразумението за размяна на тела, с което общият брой на получените тела достигна 330 мъченици“, се казва в изявление на болницата, цитирано от АФП.

Съгласно споразумението за прекратяване на огъня, Израел трябва да предаде телата на 15 палестинци за всеки загинал израелец. Израел потвърди през нощта, че бойците са върнали останките на 73-годишния израелски гражданин Менни Годар от Газа.