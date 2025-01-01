Испанската полиция обяви, че е разбила престъпна мрежа, прекарвала непълнолетни мигранти от Канарските острови, където пристигали от Мароко, във Франция, в рамките на операция, довела до 11 ареста, предаде Франс прес.

"Организацията разполагаше с логистични средства в Мароко за прехвърлянето" на непълнолетните мигранти до испанския архипелаг в Атлантическия океан и "с контакти в Кот д'Ивоар за изпращането на подправени документи", които позволяваха да се получат документи с фалшиви данни за тези младежи, за да бъдат отведени във Франция, поясни в изявление испанската национална полиция.

Разследването започнало след изчезването на 14 непълнолетни от два приемни центъра на остров Лансароте и на остров Гран Канария между ноември 2024 г. и май 2025 г.

Неотдавна полицаите са арестували лице с мавританско гражданство, докато се опитвало да се качи на самолет за Мадрид с трима непълнолетни без разрешение от приемния център, в който са били настанени, съобщи полицията.

Момиче, което първоначално било сметнато за непълнолетно, се е оказало пълнолетно и в крайна сметка също е било задържано.

Разследващите са извършили две претърсвания в жилища на остров Лансароте, по време на които са иззели много документи, електронни устройства и пари в брой, принадлежащи на мрежата.

Общо полицията е арестувала 11 души, девет на остров Лансароте, един на Гран Канария и друг в Мадрид. Четирима от тях са с мярка за неотклонение предварително задържане, заподозрени в няколко престъпления, включително принадлежност към престъпна организация, фалшифициране на документи, незаконен трафик на хора и детска порнография, уточни полицията.

Властите продължават разследването, докато всички изчезнали непълнолетни не бъдат открити, се добавя в съобщението, в което не се уточнява с каква цел тези непълнолетни са били прехвърляни във Франция.