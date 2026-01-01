Властите отмениха най-високото ниво на предупреждение за буря в Южна Испания, след като една жена беше обявена за изчезнала, а в автономната област Андалусия бяха нанесени значителни материални щети, предадоха АФП.
Седмата голяма буря, ударила Иберийския полуостров от началото на годината, носи над 40 сантиметра валежи в някои райони.
🇪🇦 More than 3,000 people have been evacuated in southern Spain due to a storm, the region's emergency services reported. pic.twitter.com/33XxC9gvhw— Маrina Wolf (@volkova_ma57183) February 4, 2026
Част от Южна Испания и няколко региона на Португалия са засегнати от „необичайно“ обилни валежи заради бурята „Леонардо“.
Стихията наложи евакуацията на 3000 души в Андалусия, парализира железопътния трафик и наложи затварянето на много училища, предаде Франс прес.
Portugal and Spain being hit by Storm Leo. Seventh wettest January since 1961 in #Mallorca, rainfall has been 91% above normal. ☔️ pic.twitter.com/JOsmNgcSqt— Gail Kirby (@GailKir94323570) February 4, 2026
Съседна Португалия, която през последните седмици беше връхлетяна от няколко последователни бури, също е заплашена от „Леонардо“, който ще се усеща до събота, съобщи Националният институт за моретата и атмосферата.
Институтът предупреди, че се очакват „постоянни, на моменти проливни валежи, но също и снеговалежи и силни ветрове. Възможни са затруднения в морския транспорт“.
На 4 февруари беше съобщено и за един загинал.
Иберийският полуостров е на „първа линия“, когато става въпрос за климатични промени. От няколко години той е връхлитан от все по-дълги и все по-чести горещи вълни и опустошителни проливни дъждове, отбелязва АФП.