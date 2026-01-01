Властите отмениха най-високото ниво на предупреждение за буря в Южна Испания, след като една жена беше обявена за изчезнала, а в автономната област Андалусия бяха нанесени значителни материални щети, предадоха АФП.

Седмата голяма буря, ударила Иберийския полуостров от началото на годината, носи над 40 сантиметра валежи в някои райони.

Част от Южна Испания и няколко региона на Португалия са засегнати от „необичайно“ обилни валежи заради бурята „Леонардо“.

Стихията наложи евакуацията на 3000 души в Андалусия, парализира железопътния трафик и наложи затварянето на много училища, предаде Франс прес.

Съседна Португалия, която през последните седмици беше връхлетяна от няколко последователни бури, също е заплашена от „Леонардо“, който ще се усеща до събота, съобщи Националният институт за моретата и атмосферата.

Институтът предупреди, че се очакват „постоянни, на моменти проливни валежи, но също и снеговалежи и силни ветрове. Възможни са затруднения в морския транспорт“.

На 4 февруари беше съобщено и за един загинал.

Иберийският полуостров е на „първа линия“, когато става въпрос за климатични промени. От няколко години той е връхлитан от все по-дълги и все по-чести горещи вълни и опустошителни проливни дъждове, отбелязва АФП.