Горски пожари избухнаха на гръцкия егейски остров Хиос и наложиха евакуацията на шест населени места, съобщи в. „Катимерини“.

Жителите в района на Агиос Макариос Вронтадос са получили сигнал за извънредна ситуация чрез системата 112, в който им е наредено да се евакуират и да се насочат към плажа Вронтадос.

Властите са разпоредили също така евакуация на районите на Парифес, Ялурика, Панагия Войтея, Агиос Пантелеймонас и Кастроминас.

Fire crews battled a large wildfire on Greece’s eastern Aegean island of Chios, as strong winds spread flames and thick smoke through forests and farmland, damaging warehouses, threatening homes, and prompting the precautionary evacuation of 16 settlements pic.twitter.com/OsYTpLJwp1