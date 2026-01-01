Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че страната му ще работи в тясно сътрудничество с Украйна за улесняване на завръщането на украинските бежанци, предаде ДПА.

"Ще координираме действията си тясно, за да улесним завръщането в родината на украинските граждани, които са намерили убежище в Германия", каза Мерц на среща в Берлин с президента Володимир Зеленски.

Канцлерът посочи, че Берлин ще подкрепи и усилията на Киев за ограничаване на напускането на мъже в мобилизационна възраст и подчерта, че това е "в интерес и на двете страни".

От своя страна, Зеленски заяви, че много млади мъже са напуснали Украйна в нарушение на закона и определи въпроса като принципен и свързан със справедливостта по отношение на войниците на фронта. Всеки украински гражданин в мобилизационна възраст, който e годен за военна служба, има конституционно задължение да поеме тази отговорност, каза той.

От началото на руската инвазия през 2022 г. в Украйна е обявено военно положение и мобилизация, което означава, че мъжете, подлежащи на военна служба, не могат да пътуват зад граница, освен в изключителни случаи.

Според украинския министър Денис Улютин около 400 000 млади хора на възраст между 18 и 23 години са напуснали Украйна след август 2025 г.

В Берлин ще бъде открит и първият по рода си в Европа център "Юнити хъб", който ще подпомага украинските граждани както при интеграцията им в Германия, така и при евентуалното им завръщане. Подобни центрове се планират и в други европейски държави.

В "Юнити хъб" ще се предоставят услуги като издаване на документи за самоличност, консултации за признаване на квалификации, както и помощ при намиране на работа, жилище или започване на бизнес за желаещите да се върнат в Украйна.