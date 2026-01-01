Франция ще отвори консулство в Гренландия на 6 февруари, обяви френският външен министър, който описа това действие като „политически сигнал“, тъй като тази датска автономна територия е обект на интерес от страна на американския президент Доналд Тръмп.

Решението за откриването на консулство там е било взето миналото лято, когато президентът Еманюел Макрон е посетил острова, обясни Жан-Ноел Баро на RTL.

„Аз лично посетих острова в края на август, за да подготвя откриването на консулството, което ще се състои на 6 февруари. Това е политически сигнал, който се свързва с желанието да имаме по-силно присъствие в Гренландия, включително в областта на науката“, добави той, цитиран от АФП.

Накрая той подчерта, че Гренландия не е за продан.

„Гренландия не иска да бъде притежавана, управлявана, отричана или интегрирана от Съединените щати. Гренландия е избрала Дания, НАТО и Европейския съюз“, подчерта Баро.

„Ако става въпрос да се завземе по друг начин, освен чрез закупуване на Гренландия, това очевидно това изглежда очевидно много нелепо, защото за член на НАТО, този съюз за сигурност, който от почти 80 години обединява Северна Америка с Европа, да се нападне друг член на НАТО, би било безсмислено, дори би било в противоречие с интересите на САЩ“, каза той.

„Този шантаж трябва естествено да спре“, добави министърът.

Тези изказвания идват в момент, когато министрите на външните работи на Дания и Гренландия се очакват днес в Белия дом за напрегнати преговори, целящи да разрешат кризата около Гренландия.

Откакто се върна на власт преди близо година, американският президент редовно споменава възможността да поеме контрола над този огромен арктически остров, който е стратегически важен, но слабо населен.

Заплахите му се усилиха след залавянето в началото на януари на венецуелския президент Николас Мадуро.

Датският министър на външните работи Ларс Локке Расмусен поиска тази среща с държавния секретар Марко Рубио. Срещата най-накрая ще се състои в Белия дом, след като вицепрезидентът Дж. Д. Ванс поиска да участва в нея.