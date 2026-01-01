Осем европейски държави изразиха в общо изявление солидарност с Дания и народа на Гренландия след отправената от американския президент Доналд Тръмп заплаха да анексира арктическия остров, предаде Ройтерс.

"Като членове на НАТО ние се ангажираме да укрепим сигурността в Арктика като споделен трансатлантически интерес", заявяват в декларацията си Дания, Финландия, Франция, Германия, Нидерландия, Норвегия, Швеция и Великобритания.

Осемте държави, които Тръмп заплаши с нови мита заради общата им позиция срещу неговите искания по отношение на Гренландия, заявяват, че "заплахите с митата подкопават трансатлантическите отношения и създават риск от опасна низходяща спирала", цитира изявлението им ДПА.

Своята остра позицият по темата изразиха и други европейски държави.

Дания

Датската министър-председателка Мете Фредериксен разкритикува остро днес заплахата на американския президент Доналд Тръмп да наложи нови мита заради конфронтацията за Гренландия, като заяви, че Европа няма да се поддаде на натиск, съобщи ДПА.

"Ние не сме тези, които искат този конфликт", заяви Фредериксен пред датската информационна агенция Рицау, добавяйки, че приветства подобни сигнали от други европейски страни.

"Европа не може да бъде изнудвана", каза тя.

Тръмп ескалира конфликта около арктическия остров, който, както заяви, иска да постави под контрола на САЩ - той заплаши с по-високи мита върху редица продукти, предупреждавайки, че те ще останат в сила, докато Гренландия не бъде продадена на САЩ, припомня ДПА.

Гренландия е част от Кралство Дания и следователно е член на НАТО, отбелязва агенцията.

"Кралство Дания получава голяма подкрепа. В същото време става все по-ясно, че това е въпрос, който излиза далеч извън нашите граници", заяви Фредериксен.

БТА

Гренландия

Министърката на минералните ресурси в гренландското правителство Наая Натаниелсен приветства реакцията на европейските страни, засегнати от новите митнически заплахи на Доналд Тръмп във връзка с бъдещето на острова, предаде Франс прес.

"Удивена съм от първите реакции на засегнатите страни. Благодарна съм и изпълнена с надежда, че дипломацията и съюзите ще надделеят", заяви тя в съобщение, публикувано в LinkedIn.

Американският президент заплаши да наложи нови мита върху вноса от осем европейски страни, които са изпратили войници в Гренландия, която Доналд Тръмп желае да придобие. Той определи това решение като "опасна игра", припомня АФП.

Няколко европейски лидери определиха тези заплахи като "неприемливи".

Франция

Делегираният министър в Министерството на въоръжените сили на Франция Алис Рюфо заяви, че заплахите на американския президент Доналд Тръмп да наложи нови мита на европейски държави, които се противопоставят на анексирането на Гренландия от Съединените щати, представляват "форма на икономическа война", предаде Франс прес.

"Навлизаме в пространство на принуда от страна на Съединените щати. САЩ имат желание да прокарват политика чрез особено насилствено икономическо отмъщение. Това е форма на икономическа война", каза Рюфо в интервю за телевизия "Франс 3".

Тя определи заплахите като "абсурдни", тъй като според нея евентуалните мита биха "наказали" съюзници, които по същество искат същото като САЩ - по-силен ангажимент в Арктика.

Рюфо подчерта, че въпреки предупрежденията на Тръмп "Европа не е обезоръжена - нито дипломатически, нито икономически, нито търговски".

Ако американските заплахи се реализират, френският президент Еманюел Макрон възнамерява да поиска активирането на инструмента на Европейския съюз срещу икономическата принуда, отбелязва АФП.

"Имаме оръжия, имаме инструменти. Ще видим как ще ги използваме, но това трябва да стане по единен и последователен начин", обобщи Алис Рюфо.

Германия

Германия и нейните европейски партньори няма да се поддадат на „шантажа“ на Доналд Тръмп, заяви днес германският вицеканцлер и министър на финансите Ларс Клингбайл. Изказването му е в отговор на вчерашната заплаха на американския президент, че ще наложи допълнителни мита върху вноса от осем европейски страни, в това число и Германия, които не подкрепят плана му за придобиване на Гренландия, предаде Ройтерс.

Германия винаги ще протяга ръка към САЩ, за да намери общи решения, но Берлин не може да се съгласи с Вашингтон по този въпрос, заяви Клингбайл в изявление.

„И така, много ясният сигнал е: няма да се поддадем на изнудване и ще има европейски отговор“, добави той.

Междувременно Асоциацията на германското машиностроене (VDMA) изрази остра позиция срещу плановете на американския президент Доналд Тръмп да използва митата, за да окаже натиск върху Дания да продаде контрола над Гренландия на САЩ, призовавайки Европа да не се поддава на неговите искания.

„Ако ЕС отстъпи тук, това само ще насърчи президента на САЩ да отправи следващото абсурдно искане и да заплаши с нови мита“, заяви днес Бертрам Кавлат, президент на асоциацията.

„Силно спорни политически цели се свързват с икономически санкции по неприемлив начин“, коментира Волкер Трайер, специалист по външна търговия в Германска индустриално-търговска камара (DIHK).

И двамата представители на германския бизнес призоваха за единна реакция от страна на Европейския съюз.

Подобни европейски мерки може да включват Инструмента на ЕС срещу икономическата принуда (ACI), който позволява на блока да отвърне на трети страни, които оказват икономически натиск върху страните членки на ЕС да променят политиките си и предлага широк обхват от мерки. Той позволява на ЕС да ограничи достъпа до търгове за обществени поръчки за компании от трети страни и да предприема действия, засягащи търговията с услуги или инвестициите, посочва Ройтерс.

Италия

Италианският премиер Джорджа Мелони заяви днес, че американският президент Доналд Тръмп допуска грешка, като заплашва с нови мита европейските държави, които се противопоставят на плановете му за поемане на контрола над Гренландия, предаде Франс прес. Мелони посочи, че вече е споделила позицията си директно с Тръмп.

"Мисля, че би било грешка да се наложат нови мита", каза Мелони пред репортери на път за Сеул.

"Говорих с Доналд Тръмп преди няколко часа и му казах какво мисля. Говорих и с генералния секретар на НАТО, който потвърди, че алиансът започва работа по този случай", добави тя.

Президентът на САЩ заплаши вчера, че ще наложи мита, които могат да достигнат до 25%, върху всички стоки, изнасяни за САЩ от Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Великобритания, Нидерландия и Финландия.

Мелони се опита да омаловажи напрежението, като заяви, че "има проблем с разбирането и комуникацията" между Европа и Съединените щати по въпроса за Гренландия.

Според нея НАТО трябва да играе активна роля в тази нарастваща криза. "НАТО е форумът, където трябва да се опитаме да организираме заедно възпиращи средства срещу всякаква враждебна намеса в тази стратегическа територия. Фактът, че НАТО започна работа по тази тема, е добра инициатива", обясни италианският премиер.

Тя добави, че американската страна е интерпретирала погрешно действията на европейските държави, които тази седмица изпратиха военен персонал в Гренландия за разузнавателна мисия като част от датско учение със съюзници от НАТО.

"От американска гледна точка посланието не беше ясно. Инициативите на някои европейски страни бяха интерпретирани като антиамерикански. Очевидно е обаче, че намерението им не беше такова", подчерта Мелони.



Тръмп аргументира настояването си САЩ да поемат контрол над Гренландия с необходимостта от гарантиране на американската национална сигурност.

Испания

Испанският премиер Педро Санчес заяви в интервю за в. "Вангардия", че всякакво американско нашествие в Гренландия "би направило Путин най-щастливият човек на земята", предаде Ройтерс.

Всякаква военна акция на САЩ срещу огромния датски арктически остров на Дания би нанесла щети на НАТО и би легитимирала нашествието на Русия в Украйна, подчертава Санчес.

"Ако се фокусираме върху Гренландия, трябва да кажа, че американско нашествие в тази територия би направило Владимир Путин най-щастливият човек на света. Защо? Защото би легитимирало неговия опит за нашествие в Украйна", заяви той в интервю за в. "Вангардия".

"Ако САЩ използват сила, това би било смъртна присъда за НАТО. Путин би бил двойно щастлив."

Президентът Доналд Тръмп изглежда промени позицията си по отношение на Гренландия, като обеща да наложи вълна от увеличаващи се мита върху европейските съюзници, докато на САЩ не бъде позволено да купи Гренландия. В публикация в "Трут соушъл" Тръмп заяви, че допълнителни 10-процентни вносни мита ще влязат в сила на 1 февруари върху стоки от Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Холандия, Финландия и Великобритания – всички те вече подлежат на мита, наложени от Тръмп.

Тези тарифи ще се увеличат до 25% на 1 юни и ще продължат, докато не бъде постигнато споразумение за закупуването на Гренландия от САЩ, подчерта Тръмп. Той многократно е заявявал, че няма да се задоволи с нищо по-малко от собствеността върху Гренландия, която е автономна територия на Дания. Лидерите както на Дания, така и на Гренландия са заявявали, че островът не е за продан и не желае да стане част от САЩ.