👉TELEGRAM: https://t.co/JDDUrdyqRt

Two eco-activists are glued to the frame of Goya's painting "Las Majas" in the Prado Museum in Spain🇪🇸. The essence of the action is not entirely clear😳#Spain #Madrid #LasMajas #PradoMuseum #EcoActivists #news #DiTW #España #MuseodelPrado pic.twitter.com/s4SSZ2rTnl