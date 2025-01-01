Музеят за изящни изкуства в Будапеща откри една от най-значимите китайски културни изложби в чужбина, представяйки над 150 древни произведения на изкуството от периода на династиите Цин и Хан, включително десет оригинални теракотени воини, предаде Синхуа.

Изложбата, озаглавена „Цивилизация на династиите Цин и Хан - Теракотените воини на първия китайски император“, ще може да бъде разгледана през следващата половин година.

В своята реч на откриването на експозицията унгарският президент Тамаш Сульок заяви, цитиран от Синхуа, че Унгария и Китай са развили „силни и плодотворни“ отношения в различни области, включително култура, икономика, наука, иновации и дипломация. Изложбата, каза той, отразява взаимното уважение и сътрудничеството между двете страни. Китайският посланик в Унгария Гун Тао заяви, че изложбата е сред най-представителните демонстрации на китайската култура в Европа през последните години, предлагайки на посетителите възможност да се запознаят с историята и цивилизацията на Китай.

Експозицията проследява възхода на империята Цин, обединението на Китай и художественото майсторство, създало императорската армия от теракотени воини. Сред най-интересните експонати са оръжия, церемониални предмети, модели на колесници и погребални предмети от императорската гробница. Друг раздел акцентира върху династията Хан, с артефакти от мавзолея на император Цзин. Тези предмети илюстрират ранния обмен по Пътя на коприната, както и аспекти на управлението, икономиката и системите за измерване през този период.

Генералният директор на културната институция Ласло Баан каза, че изложбата поставя нов стандарт за музей в Централна Европа. Той изрази увереност, че китайската изложба има шанс да се превърна в една от най-посещаваните „в историята“, като събере около половин милион гости.

Река Палинка, старши музеолог, каза, цитирана от Синхуа, че за първи път е видяла теракотени воини през 1988 г. в Будапеща и че повторното гостуване на статуите десетилетия по-късно е задълбочило разбирането ѝ за тяхното историческо и художествено значение. „Когато бях млада, това просто ме изумяваше. Сега мога наистина да оценя мащаба и значението на този изключителен археологически ансамбъл“, поясни още тя.