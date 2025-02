Водачът на фламандските консерватори Барт Де Вевер е новият премиер на Белгия, предаде Франс прес.

Петдесет и четири годишният политик - който през последните години спря да подкрепя исканията за независимост на Фландрия - положи клетва пред белгийския крал Филип заедно с 14-те министри от правителството си. Това стана на церемония в кралския дворец в Брюксел.

Премиерът Желязков обсъжда с лидерите от ЕС и НАТО европейската отбрана и киберзаплахи

Очаква се оттам той директно да се отправи към срещата на държавните и правителствени ръководители от ЕС, която ще се състои само на няколко пресечки от двореца, дебютирайки само броени мигове след встъпването си в длъжност и на международната и европейската сцена. В рамките на важното заседание се очаква да бъдат обсъдени стратегически за Съюза въпроси като отбраната и трансатлантическите отношения.

До заемането на премиерския пост от Де Вевер, понастоящем кмет на Антверпен, се стигна след сключено в петък споразумение, станало факт след сложни коалиционни преговори, продължили седем месеца. Встъпването му в длъжност означава, че Белгия прави завой надясно, отбелязва Франс прес.

New prime minister Bart De Wever and his government visited the Royal Palace for a swearing-in ceremony before King Philippe on Monday morning. Shortly afterwards, De Wever’s predecessor, Alexander De Croo, officially handed over power https://t.co/EUvJCh9uCx#Belga #Politics pic.twitter.com/hq2hJBJQqp