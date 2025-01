Компанията „Спейс Екс“ подозира, че причината за разпадането на кораба „Старшип“ по време на изстрелването вчера е пожар, съобщава Асошиейтед прес.

Собственикът на компанията Илон Мъск каза, че по предварителни данни изтичане на гориво е довело до повишаване на налягането в кухината над защитната стена на двигателя. Възникналият в резултат на това пожар е обрекъл космическия кораб на гибел.

В петък компанията обеща „задълбочено разследване“ в координация с Федералното авиационно управление.

400-метровият „Старшип“, най-голямата и мощна ракета в света, излетя в четвъртък от южната част на Тексас за тестов полет. Ракетата-носител се върна на площадката за кацане, където гигантски механични „ръце“ я уловиха – нещо, което се случва едва за втори път в историята й.

Liftoff of Starship's seventh flight test. The Super Heavy booster utilized flight proven hardware for the first time, reusing a Raptor engine from the fifth flight test pic.twitter.com/v4C4ZJ36If