са арена за спиращи дъха атлетически постижения - буквално. Повечето от участниците на Париж 2024 вероятно страдат в определена степен от конкретно хронично заболяване.Според проучване, публикувано в Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports през 2023 г., между 15 и 20% от олимпийските спортисти имат астма.В същото проучване се посочва, че до 80% от атлетите, занимаващи се със спорт за издръжливост, са засегнати от предизвикана от тренировките. бронхоконстрикция, известна още като астма, причина от физически упражнения., което причинява възпаление и стесняване на малките дихателни пътища.Симптомите включват недостиг на въздух, кашлица, хрипове и стягане в гърдите, които при екстремни състояния могат да предизвикат потенциално животозастрашаващ астматичен пристъп. През 2019 г. по данни на Световната здравна организация (СЗО) в света са регистрирани 455 000 смъртни случая, свързани с това състояние.Инхалаторите се предписват като лечение в две форми: превантивни инхалатори (с кафяв цвят), които се използват ежедневно, и облекчаващи инхалатори (със син цвят), за овладяване на симптомите при необходимост.Въпреки че най-често се диагностицира в ранна детска възраст, астмата може да се развие и при възрастните. Генетиката, алергиите, замърсяването и белодробните инфекции са изброени като потенциални причини от Националната здравна служба на Обединеното кралство (NHS). Въпреки това липсват научни доказателства, които да потвърждават това със сигурност.Според организацията с нестопанска цел Asthma + Lung UK упражненията за висока издръжливост предизвикват симптоми при девет от всеки десет души с астма. Може да има подобен ефект и при хора без предварително диагностицирана астма."Ако сте елитен спортист, вероятността да изпитате състояние, свързано с астма, е два пъти по-голяма, отколкото ако сте просто обикновен човек", каза Джон Дикинсън, професор по спортни и тренировъчни науки в университета в Кент, пред "Евронюз".Индуцираната от физически упражненияили астма, предизвикана от физически упражнения, се отнася до разновидност на астмата, която се предизвиква от напрегнати физически дейности, особено в студени и сухи условия."Когато извършвате тежка физическа дейност, вдишвате повече въздух и по-бързо. Голяма част от този въздух преминава през устата ни. Така че, докато попадне в белите ни дробове, той е доста сух, не е филтриран и не е затоплен", обясни Дикинсън."В дихателните пътища на спортистите, които имат астма, предизвикана от физическо натоварване, дихателните им пътища се дехидратират, защото трябва да овлажняват въздуха, който току-що са вдишали. Това предизвиква своеобразна възпалителна реакция. И тогава се получава това мускулно свиване около дихателните пътища".По-вероятно е това да повлияе на спортистите, които тренират за, като ски бегачите, професионалните колоездачи и лекоатлетите.Особено при плувците се наблюдава най-висока честота на астма в сравнение с други водни спортове, установи проучване, публикувано в Journal of Allergy and Clinical Immunology.Смята се, че това се дължи на вторичните продукти на хлора на повърхността на басейна, които могат да раздразнят белите дробове."Един от проблемите, с които се сблъскват, е веществото, което се образува при почистването на басейна от хлор, и то сякаш се задържа. Газът трихлорамин остава точно над повърхността на водата", посочи Дикинсън."Ако бяхме любители плувци, които го вдишват по един час 3-4 пъти седмично, това не е проблем. Но при тези елитни плувци, които го вдишват по пет часа на ден, шест дни в седмицата, това прави дихателните им пътища по-чувствителни и е много по-вероятно да имат астматичен проблем", добави специалистът.На участниците в Олимпийските игри с диагноза астма е разрешено да използват инхалатори по време на игрите, но трябва да внимават за вида на инхалатора, който използват, и за дозата.Тези, които съдържат, са подходящи, но инхалирането на бета-2 агонисти, които отпускат мускулите на дихателните пътища, са забранени особено извън определени дози от Световната антидопингова агенция (WADA)."Повечето от забранените неща са медикаменти, които отпускат мускулите около дихателните пътища, наречени бета-2 агонисти, и наистина не ги давате на астматици, освен ако не са с наистина тежка астма", каза Дикинсън."Инхалаторните дози бета-2 агонисти са разрешени, но само до определени количества. Това важи например за сините инхалатори, които виждате да използват хората. На спортистите е позволено да приемат само шест инхалации от този инхалатор в рамките на осем часа", уточни той."Един отсе нарича инхалаторен кортикостероид. Въпреки че в наименованието му има стероид, той е инхалаторен кортикостероид, така че не действа общо в тялото, а само в белия дроб, така че спортистите всъщност не са ограничени в количеството, което могат да приемат", каза още Дикинсън.Много спортисти са постигнали невероятни успехи, въпреки астмата.Британската бегачка на дълги разстояния Пола Радклиф, която като тийнейджърка е диагностицирана с бронхоспазъм, предизвикан от физическо натоварване, държи световния рекорд на маратон за жени в продължение на 16 години, а американската състезателка по лека атлетика и страдаща от астма Джаки Джойнър-Керси печели шест олимпийски медала (три от които златни) в рамките на своята кариера.