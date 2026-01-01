Кметът на западния турски град Бурса Мустафа Бозбей, който е от редиците на основната опозиционна партия в Турция - Народнорепубликанската партия (НРП) - е бил задържан рано тази сутрин по обвинения в създаване на организирана престъпна група и корупция, като в дома му е бил извършен обиск, съобщава в. „Джумхуриет“.

По информация на Главната прокуратура на Бурса в момента полицията извършва операция по същото разследване в окръзите Истанбул, Балъкесир, Диарбекир и Бурса, в рамките на която са издадени заповеди за арест на общо 59 души, голяма част от които бизнесмени и общински служители. Сред лицата, за които прокуратурата е издала заповеди за арест, са и жената, двамата братя и дъщерята на Бозбей.

Задържането на кмета на Бурса е част от последната вълна от арести в рамките на мащабната кампания на турските власти срещу общини, управлявани от опозиционната НРП. През последните дни при подобни операции бяха задържани редица общински служители от курортните градове Анталия и Мармарис, както и от анкарската община Етимесгут и от общината на западния турски град Ушак.

Вълната от арести идва на фона на продължаващия съдебен процес срещу отстранения кмет на Истанбул Екрем Имамоглу, който бе задържан на 19 март м.г., и още 407 обвиняеми, включително още няколко кметове от НРП, който започна на 9 март. Според обвинителния акт на турската прокуратура организирана група, ръководена от Имамоглу, е започнала да действа по време на мандата му като кмет на истанбулската община Бейликдюзю и се е разраснала по време на мандата му като кмет на Голямата община на Истанбул. Имамоглу е обвинен в 142 различни деяния, сред които: „сформиране на организация с намерение за извършване на престъпления“, „укриване на доказателства за престъпление“ и др., като за него прокурорите искат присъда до 2352 години затвор.