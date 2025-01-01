Започналото днес посещение на американския президент Доналд Тръмп в Япония е изпълнено с предизвикателства за Токио - близък съюзник на Вашингтон, наказан с високи митнически надбавки и принуден да инвестира масирано в САЩ, като същевременно увеличава разходите си за отбрана.



Бойно кръщение за Такаичи

Доналд Тръмп ще се срещне с император Нарухито и министър-председателката Санае Такаичи, която е на поста си от едва една седмица. Тя увери, че иска да издигне японско-американските отношения до "нови висоти".

Консервативната лидерка беше близка с бившия премиер Шиндзо Абе, убит през 2022 г., който беше установил сърдечни отношения с Тръмп по време на първия му мандат.

"Чувам чудесни неща (за Такаичи)", коментира Доналд Тръмп преди посещението си, като похвали близостта на министър-председателката с Абе, който по думите на американския президент е "един фантастичен човек".

Според местни медии японското правителство планира да подари на Тръмп стикове за голф, принадлежали на Шиндзо Абе, и позлатени топки за голф.

Търговия: автомобилната индустрия под натиск

В средата на септември Вашингтон намали общите мита върху японските автомобили до 15 процента, вместо да прилага 25 процента надбавка, която беше в сила от април. Това доведе до срив в износа на японски автомобили за САЩ (през септември той се понижи с 24 процента на годишна база).

Дори и новата ставка обаче е смятана за твърде висока от производителите. Миналата година автомобилите представляваха 30 процента от японския износ за САЩ, а автомобилната промишленост осигурява 8 процента от работните места в Япония.

Тръмп също така желае Япония да внася повече американски продукти, като ориз и автомобили, по-конкретно пикапи "Форд" Ф-150.

Според японските медии Япония може да закупи около 100 броя за инспекция на пътища и язовири и да изложи някои от тях пред резиденцията, в която ще отседне Тръмп.

Такаичи "има отличен вкус, това е красива машина", коментира по този повод Тръмп.

Токио също трябва да демонстрира усилията си да внася автомобили, произведени в САЩ, като се започне с моделите на "Тойота".

Накрая, според японската обществена телевизия Ен Ейч Кей, Токио и Вашингтон трябва да подпишат меморандуми за намерения относно редките земни елементи и корабостроенето, сектор, в който САЩ възнамеряват да наваксат изоставането си.

Тръмп се очаква да се срещне утре вечерта с ръководители на японски предприятия.

Инвестиции: в търсене на яснота

В замяна на споразумение, сключено през юли, което намалява митническите надбавки, наложени на Япония, САЩ изискват 550 млрд. долара японски инвестиции в американската икономика.

Точните условия все още се обсъждат и са предмет на различни интерпретации.

Доналд Тръмп засили объркването, като спомена колосални суми, "изплатени наведнъж". Японският преговарящ Рьосей Акадзава увери, че само 1–2 процента от сумата ще бъдат реални преки инвестиции, а останалата част ще бъде под формата на заеми и гаранции за заеми.

Меморандумът за намерения предвижда Вашингтон да запази контрол над засегнатите сектори.

Няколко японски компании, включително от автомобилната индустрия и гигантът в областта на технологичните инвестиции "СофтБанк" (SoftBank), вече обявиха, че ще увеличат инвестициите си в САЩ.

Енергетика: спиране вноса на руски газ, закупуване на американски

Вашингтон призовава Япония да спре вноса на руски енергийни суровини.

През 2023 г. Токио е похарчил 582 млрд. йени (3,3 млрд. евро) за внос на руски втечнен природен газ (ВПГ) според японски данни. Русия е имала дял от 8,9 процента от общия внос на ВПГ в Япония.

Търговското споразумение между Токио и Вашингтон обаче предполага увеличаване на японските покупки на американски въглеводороди.

"ДЖЕРА" (JERA), най-голямата компания производител на електроенергия в Япония, съобщи през септември, че планира значителни покупки на ВПГ от бъдещ проект за газопровод в Аляска. В петък гигантът в газовия сектор "Токио Газ" (Tokyo Gas) обяви, че е подписал също "писмо за намерение" в тази насока.

Отбрана: повишаване на разходите

Япония зависи в голяма степен от САЩ за своята сигурност: около 60 000 американски военнослужещи са разположени в Япония, главно на островите Окинава, близо до Тайван.

Доналд Тръмп, който по време на първия си мандат смяташе за небалансиран договора за сигурност между двете страни, иска Токио да плаща много повече за настаняването на американските войски.

При положение че Япония възнамерява да укрепи капацитета си в отговор на нарастващата военна мощ на съседите си Китай и Северна Корея, Санае Такаичи иска да ускори темпото и да постигне още през текущата финансова година целта от 2 процента от БВП, предназначени за отбрана.

Американски представители обаче искат още по-големи разходи, потенциално до 5 процента от БВП - съотношение, което НАТО изисква от своите държави членки.

За да подчертае важността на темата, Тръмп ще произнесе утре реч на борда на американския военен кораб "Джордж Вашингтон".