Испанската полиция съобщи, че е намерила 32 кучета, умрели от глад във ферма и че разследва собственика по подозрение в небрежност към животни.

Животните са били изоставени без храна и вода в имота в югозападната провинция Бадахос от юни. Някои са били оставени да се движат свободно, а други са били оковани или затворени в клетки, съобщи полицията Guardia Civil.

„В някои случаи кучетата са се опитвали да се хранят с останките на други, които вече са били мъртви“, добавиха от полицията.

Служителите са открили труповете на животните „в различни стадии на разлагане“ и разпръснати из имота миналата седмица, след като са получили сигнал, че кучетата са били оставени без надзор и в лошо състояние. Всички кучета са били изключително измършавели, предаде АФП.

Снимките, публикувани от полицията, показват няколко изнемощели кучешки трупа.

Полицията съобщи, че е започнала разследване срещу собственика на фермата за предполагаемо изоставяне на животни.

През 2023 г. Испания прие нов закон за хуманно отношение към животните, който засилва наказанията за малтретиране и изоставяне.