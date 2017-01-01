БФС временно отстрани футболния шеф, обвинен в сексуален тормоз

Скандал: Футболна съдийка обвини шефа си в сексуален тормоз (ВИДЕО)

Областният председател на Българския футболен съюз в Монтанас решение на президента Борислав Михайлов вчера, съобщи пресцентърът на БФС. Мъжът беТя твърди, че еот Ангел Стоянов. Именно от него зависи кой съдя на кой мач да бъде разпределен. Към момента тя не е свирила на нито един. Младата жена оповести и, които е получавала в социалните мрежи.След приключване на проверката, извършена от Зоналния съвет във Велико Търново и докладна записка от зоналния председател Бончо Генчев,от поста, докато се изяснят обстоятелствата по избухналия скандал с женския футболен клуб “Атлетико” (Лом).Самият Ангел Стоянов, за да изчисти името си.