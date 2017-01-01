Общество

БФС временно отстрани футболния шеф, обвинен в сексуален тормоз

футбол топка
футбол топка / ThinkStock/Getty Images
Областният председател на Българския футболен съюз в Монтана Ангел Стоянов е временно отстранен от длъжност с решение на президента Борислав Михайлов вчера, съобщи пресцентърът на БФС. Мъжът бе обвинен от футболната съдийка Теодора Тодорова в сексуален тормоз.

Скандал: Футболна съдийка обвини шефа си в сексуален тормоз (ВИДЕО)
 
Тя твърди, че е получавала неприлични предложения от Ангел Стоянов. Именно от него зависи кой съдя на кой мач да бъде разпределен. Към момента тя не е свирила на нито един. Младата жена оповести и смущаващи съобщения, които е получавала в социалните мрежи.
Футболна съдийка обвинява шефа си в сексуален тормоз

След приключване на проверката, извършена от Зоналния съвет във Велико Търново и докладна записка от зоналния председател Бончо Генчев, Борислав Михайлов се разпореди шефът на областния съвет Ангел Стоянов да бъде временно отстранен от поста, докато се изяснят обстоятелствата по избухналия скандал с женския футболен клуб “Атлетико” (Лом).
 
Самият Ангел Стоянов категорично опроверга обвиненията срещу себе си и ще заведе дело, за да изчисти името си.
 
 

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