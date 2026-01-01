Максимумът на метеорния поток Дракониди ще бъде към края на тази нощ (8/9 октомври) около 04:00 ч. българско време, каза Пенчо Маркишки, физик в Института по астрономия с НАО при БАН и в катедрата „Астрономия“ на Физическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (СУ).

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Обикновено този поток е с невисока активност, достигаща по време на максимума около 5 – 10 метеора за час. Метеорите са бавни, жълто-оранжеви на цвят, тъй като метеорните тела навлизат в земната атмосфера със скорост 21 kм/сек. – доста ниска в сравнение със скоростите на навлизане при повечето други потоци, обясни Маркишки, който е автор на справочника "Гид на любителя астроном" на катедра „Астрономия“ на СУ, вече издаден и като книга, и съветва любителите астрономи при провеждане на наблюдения.

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Родителското тяло на Дракониди – кометата 21P/Джакобини-Цинер премина през своя перихелий (т.е. през най-близката до Слънцето точка от своята орбита) на 25 март 2025 г., което дава известни шансове тази нощ да наблюдаваме по-висока метеорна активност. Земята прекосява това пространство за краткия период от 6 до 10 октомври, когато е активен потокът Дракониди. Тази нощ Луната няма да затруднява наблюденията – тя ще изгрее в 06:06 ч. за района на София с 2.6% осветен диск – изтъняващ сърп преди новолуние. Причината: възможно е при евентуално преминаване на кометата пространството по нейната орбита да е обогатено с нови, скоро отделили се метеорни роеве, допълни физикът.