Четирима души са обвинени за държане с цел разпространение на над 9 кг марихуана след специализирана полицейска операция в София. Те са задържани на 6 октомври при подготовката на наркосделка, след двумесечно разследване на Главна дирекция „Национална полиция“. Това съобщиха от Софийската градска прокуратура и ГДНП на съвместен брифинг.

„Днешният случай е за 9,12 кг марихуана, като във вчерашния ден в СГП са докладвани материали по досъдебно производство и 4 лица са привлечени като обвиняеми за това, че са държали с цел разпространение високорискови наркотични вещества в големи размери“, каза говорителят на Софийска градска прокуратура Николай Николаев.

Един от обвиняемите е привлечен към наказателна отговорност за държане на марихуана с цел разпространение при условията на опасен рецидив. „Същото лице е осъждано за сходно деяние на 4 години лишаване от свобода. Деянието, за което е привлечено към момента, попада именно в тази правна квалификация“, разясни говорителят на СГП.

Разследването по делото продължава под надзора на Софийска градска прокуратура. Четиримата са задържани за срок до 72 часа с оглед искане на постоянен арест спрямо тях.

19 задържани при спецакция срещу наркоразпространението в София

Специализираната операция е проведена на 6 октомври от служители на Главна дирекция "Национална полиция". „Действията са предприети при получаване на информация относно разпространение на територията на цялата страна и извършване на сделки с големи количества. Задържаното количество е с високо качество“, каза заместник-директорът на Главна дирекция "Национална полиция" (ГДНП) старши комисар Димитър Андонов.

След задържането на лицата са проведени множество претърсвания и изземвания, огледи и обиски. „Бяха възложени действия по претърсвания на адреси и в провинцията. Впоследствие събраните материали бяха докладвани на СГП, където бяха съгласувани и повдигнати обвинения на задържаните. Наказанието, което се предвижда, е от 3 до 12 години. Глобата е до 15 000 лева“, коментира Чавдар Чиков, който е началник на отдел „Разследване“ в ГДНП.

По данни на полицията това е трябвало да бъде първата им наркосделка на територията на София.

Той коментира още, че през последните няколко месеца системно са били предприети действия срещу разпространението на фентанил. „През седмицата имаме още един случай на държане с цел разпространение на фентанил, където една жена е задържана и привлечена като обвиняема“, съобщи Николай Николаев.