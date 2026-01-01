Жените съобщават за болка по-често от мъжете във всички изследвани части на тялото, показва глобален анализ на данни от над 6,1 милиона души в 118 държави и територии.

Изследването, ръководено от учени от университета „Макгил“, е публикувано в списание „Nature Medicine“ и обхваща данни, събирани между 1990 и 2025 г. Участниците са на възраст от 5 до над 100 години, което позволява проследяване на моделите на болка през почти целия човешки живот.

Учените са анализирали 11 области на тялото и са установили значителни разлики в честотата на болката. Болките в лицето са засегнали около 2% от участниците, докато болките в гърба са били отчетени при приблизително 40%.

Жените са съобщавали за болка по-често от мъжете и в 11-те изследвани области. Най-големи са разликите при болките в лицето, главоболието и стомашните и коремните болки.

Проучването показва също, че болката не нараства равномерно с възрастта. Най-рязкото увеличаване на честотата ѝ обикновено се наблюдава преди 55-годишна възраст. Главоболието и коремните болки достигат своя пик по-рано, докато болките в гърба, бедрата и коленете продължават да се увеличават с напредването на възрастта.

Изследователите са сравнили данните между държави с помощта на Индекса за човешко развитие, който отчита показатели като здравеопазване, образование и доходи. При хората на 80 и повече години болката в която и да е част от тялото е била с около 31 процентни пункта по-честа в държавите с по-ниско ниво на развитие. Болките в долната част на гърба са били почти два пъти по-разпространени при най-възрастните хора в тези региони.

Пушенето и затлъстяването обясняват част от общата тежест на болката, но не и по-високите нива в регионите с по-ниско развитие. Причините за тези различия остават не напълно изяснени.

Учените отбелязват, че данните дават по-широка картина на разпространението на болката, тъй като хората могат да изпитват такава, без да имат поставена диагноза, особено там, където достъпът до здравеопазване е ограничен.

Изследването показва тенденции в различните възрастови групи, но не доказва как се променя болката при един и същ човек с напредването на възрастта. Авторите подчертават, че резултатите описват популационни модели и не обясняват причините за болката при всеки отделен човек или защо жените я съобщават по-често.