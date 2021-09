Последният епизод на риалити шоуто "Keeping Up with the Kardashians" ("Животът на Кардашиян") бе излъчен през юни тази година след 20 сезона, но това не може да спреда заснемат всеки свой ход, писа електронното издание "Мейл онлайн".заедно със сестрите сибяха забелязани да снимат кадри за новия си проект - риалити шоу за стрийминг платформата Хулу.Оператори запечатваха обяда на трите в заведението "Лъкис" в Малибу, Калифорния., която е на 40 години, бе отново изцяло в черно, на което беше заложила и на бала на музея Метрополитън неотдавна, където се появи в тоалет на "Баленсиага". В Малибу Ким беше с черен кожен тренчкот, черни кожени чизми и ръкавици и черна маска на лицето.(37 г.) беше заложила на бежов обемен шлифер, комбиниран с кафяви велурени ботуши, а(42 г.) беше небрежна в панталон от син деним, яркожълт топ и летни сандали.