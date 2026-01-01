Първият триместър на бременността е период на интензивни, макар и често невидими промени в тялото на жената. Още преди да се появи видимото коремче, организмът започва да работи усилено, за да създаде условия за развитието на новия живот.

Този етап обаче често е съпроводен с различни физически и емоционални неразположения – умора, гадене, хормонални колебания и промени в настроението. За много бъдещи майки това може да бъде предизвикателство, особено когато симптомите се появят още преди потвърждаването на бременността.

Умората

Чувството на изключително изтощение е сред първите симптоми на ранната бременност. Тялото изразходва огромен ресурс за изграждането на плацентата и адаптирането на метаболизма.

Как да се справим? Слушайте тялото си. Ако усетите, че ви се доспива по-рано от обикновено, легнете си. Кратките дрямки през деня и по-дългият сън през нощта са от съществено значение за енергийния ви баланс.

Сутрешното гадене

Сутрешното гадене е често срещан симптом в ранната бременност и засяга около 70–80% от жените. То може да се изразява в отпадналост, гадене или повръщане и въпреки името си, може да се появи по всяко време на деня.

Как да се справим? Хапнете нещо дребно веднага след като се събудите. Изяждането на един или два солени крекера, преди да станете от леглото, помага за неутрализирането на стомашната киселина.

Хормоналните промени

могат да ви накарат да се чувствате раздразнителни, разсеяни или по-емоционални без видима причина. Това е напълно нормална реакция на организма в началото на бременността.

Киселини и храносмилателни промени

Под влияние на хормоните, особено прогестерона, храносмилането се забавя, което може да доведе до киселини, подуване или запек.

Как да се справим? Пийте достатъчно вода (около 2 литра дневно) и включвайте повече фибри в храненето. Избягвайте тежки и мазни храни, особено вечер.

Всяка бременност е уникална, но при силни болки, кървене или невъзможност да приемате течности, винаги се консултирайте с вашия лекар. Подгответе списък с въпроси за следващия преглед – информираността е най-доброто средство срещу тревожността.

