Нов воин ще се сбогува с мечтата си за победа в приключението “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA. Две зрелищни индивидуални битки ще изправят капитаните на трите отбора във Войната на племената и изгнаниците от Блатото пред поредните тежки препятствия по пътя към победата и спасението. Кой ще ликува и кой ще понесе тежка загуба?

Извън Арената стратегическото надиграване между участниците ще продължи. Новосформираният съюз между опозицията при Лечителите в лицето на Дино и Траян и двете ключови фигури в доминиращата коалиция - Сапунджиева и д-р Пекин, ще претърпи изненадващо развитие. Междувременно Александра ще стане неволен свидетел на нов заговор, който може да размести пластовете на влияние при Завоевателите за пореден път.

За кого суровата приказка в Дивия север ще приключи? И какви нови обрати предстоят в Резиденцията и Изолатора? Ще разберете в следващия епизод на “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA.

