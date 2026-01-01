Проучване показва как уреди за сеизмичната активност могат да проследяват по-добре и приближаващите Земята космически отпадъци, като се настройват към звуковите им сигнали, съобщи Асошиейтед прес.

Сеизмичните данни от звуците, генерирани при навлизането в атмосферата над Южна Калифорния през 2024 г. на непотребен модул от китайска капсула, дава възможност на учените да определят траекторията на обекта почти 30 километра по-точно от очакваното.

Използването на този метод за наблюдение на неконтролирани обекти, падащи със свръхзвукова скорост, може да помогне на спасителните екипи да достигнат по-бързо до оцелелите части, а това ще е от решаващо значение, ако отломките са опасни, отбелязва Асошиейтед прес.

„Сега можем да проследяваме много добре обектите в космоса, но когато наближи моментът, в който действително се разпадат в атмосферата, става доста трудно”, каза водещият изследовател Бенджамин Фернандо от университета „Джонс Хопкинс”.

Резултатите от проучването на неговия екип, публикувани в списанието „Сайънс”, се фокусират само върху едно събитие с паднали космически отломки. Изследователите обаче са използвали публично достъпни данни от сеизмични мрежи, за да проследят няколко десетки други повторни навлизания в атмосферата, включително от три неуспешни тестови полета на космическия кораб „Старшип” на компанията „Спейс Екс” в Тексас.

Все по-голяма загриженост предизвиква възможността падащите космически отломки да ударят самолет по време на полет, отбелязва Асошиейтед прес.

„В орбита има хиляди, десетки хиляди повече сателити, отколкото преди 10 години“, сред които са и спътниците, осигуряващи достъп до интернет, каза Фернандо. „За съжаление, не разполагаме с нищо друго освен думата на компаниите, че когато се разпаднат, изгарят напълно в атмосферата“, допълни експертът.

Фернандо, който обикновено изучава трусовете на Луната и Марс, обединява усилия с Константинос Хараламбос от Лондонския имперски колеж, след като китайските космически отломки прелетяха над Калифорния през 2024 г. С течение на времето те събират данни от повече от 120 сеизмографа, които засичат звукови сигнали от повторното влизане в атмосферата на обекти, и използват информацията, за да начертаят предполагаемата им траектория.

Китайският модул, който е изгубен от контрол, е от мисията „Шънчжоу-15” през 2023 г. Модулът с тегло 1,5 тона и размер над един метър се разпадна на безброй по-малки парчета, навлизайки в атмосферата, което доведе до множество звукови сигнали. Освен че се опитват да проследят падането, сеизмичните данни дават представа за разпадането на обекта, каза Фернандо.

Според него е невъзможно да се знае колко близки до реалната траектория са прогнозите на неговия екип, тъй като няма съобщения за отломки на Земята, отбелязва Асошиейтед прес.

Целта е да се установи в рамките на минути или дори секунди скоростта и посоката на приближаващите се космически отпадъци, както и тяхното фрагментиране. В отдалечени южни райони на Тихия океан станциите за наблюдение биха могли да проследяват звуковите сигнали, за да прецизират траекторията на спускане. НАСА планира там да потопи Международната космическа станция след пет години, отбелязва Асошиейтед прес. Компанията „Спейс Екс” участва в подготовката за извеждането й от орбита, за да се гарантира, че това ще стане контролирано.

Фернандо планира да публикува каталог на сеизмично проследяваните космически обекти, като същевременно прецизира бъдещи изчисления, като вземе предвид влиянието на вятъра върху падащите отломки, отбелязва Асошиейтед прес.

В съпътстваща статия, публикувана в изданието „Сайънс”, Крис Кар от Националната лаборатория в Лос Аламос, който не е участвал в проучването, пише, че са необходими допълнителни изследвания, за да се намали времето между окончателното падане на обекта и определянето на неговата траектория.

Според Кар този нов метод дава възможност за бързо идентифициране на зоните на падане на отломки, което е ключова информация, „тъй като се очаква околоземната орбита да става все по-пренаселена със спътници, което ще доведе до по-голям приток на космически отломки“.