Независимо дали са топли или студени, сухи или мокри, обществените бани не са за подценяване. От Древна Гърция до наши дни те остават популярни в много страни – турски хамами, японски онсен, финландски сауни… мъже и жени могат да се срещат там, голи или с кърпи, за да се отпуснат и понякога да изградят други форми на социално взаимодействие, както различни, така и подобни на тези в популярните кафенета и обществени площади.

Докато обществените бани в Съединените щати са намалели с появата на течащата вода, контракултурата от 70-те години на миналия век предизвиква възраждане на интереса към тях, особено в гей средите. Те се превръщат в място, където приятели, любовници и непознати се събират и споделят моменти с различна степен на интимност. По-малко от десетилетие по-късно обаче епидемията от СПИН ограничава този ентусиазъм, както обяснява фотографът Микел Аланд, автор на „Пот“ – илюстриран справочник за историята на сауната.

Днес сауната се запазва и въпреки всички очаквания остава място за срещи, независимо дали са целомъдрени или сексуални. В Манхатън е достатъчно само да се изкачите около дванадесет пресечки над Stonewall Inn, за да откриете обществени бани, които се стремят да привлекат нова клиентела: самотни тридесетгодишни, стресирани ръководители, спортисти на почивка, но и туристи, нетърпеливи да се запознаят с нови хора... всички обаче, оборудвани с добър портфейл, защото ще трябва да похарчите около 60 долара (50 евро), за да се насладите на няколко часа релаксация в тези заведения, които залагат всичко на „уелнес“ маркетинг.

„Хората първоначално може да бъдат привлечени от съвременните бани от здравословни обещания, промотирани от популярни уелнес фигури“, казва Робърт Хамънд, предприемач, специализиран във вноса на обществени бани от европейски стил в Съединените щати. Те мислят, че това ще им помогне да доживеят до 100 години.

Въпреки че баните със сигурност са полезни за здравето, хилядолетното им съществуване не може да се обясни единствено с това. Техният общностен аспект наистина е от съществено значение. „Те може да дойдат заради уелнес тенденцията. Но това, което ги кара да останат, е социалният аспект,“ подчертава Робърт Хамънд пред „Ню Йорк Таймс“.

Докато много от тези бани предлагат процедури за тяло, вариращи от масаж до леденостудени душове и дори удари с дъбови клони за стимулиране на кръвта, тази уелнес икономика е изцяло фокусирана върху концепцията за „социално благополучие“, която постулира, че дори без директно взаимодействие със съседите ви във ваната, плискането в жегата с тях ще ви даде чувство за принадлежност към общност и ще ви помогне да забравите самотата си за няколко часа.