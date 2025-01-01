Цинкът е един от онези микроелементи, за които рядко се замисляме, но без него организмът ни просто не може да функционира правилно. Той участва в над 300 ензимни реакции, подпомага имунната система, възстановяването на тъканите, растежа на клетките и дори влияе върху настроението и либидото. Той има огромно значение – от имунитета до хормоналния баланс. Недостигът му се усеща бавно, но сигурно, затова най-добрият начин да се грижим за себе си е чрез разнообразно хранене, богато на естествени източници на този ценен елемент.

Защо цинкът е толкова важен

Подсилва имунитета – подпомага производството на бели кръвни клетки, които се борят с вируси и бактерии.

Ускорява зарастването на рани – необходим е за синтеза на колаген и регенерацията на кожата.

Подобрява функцията на мозъка – участва в предаването на нервните сигнали и подпомага концентрацията.

Поддържа хормоналния баланс – регулира нивата на тестостерон и естроген, важен е за репродуктивното здраве.

Подпомага вкуса, обонянието и апетита – липсата му често води до притъпени сетива.

В кои храни се съдържа най-много цинк

Цинкът се набавя основно чрез храната. Най-богати източници са: месо и морски дарове, телешко, свинско, пилешко, стриди, раци, миди, ядки и семена: тиквени семки, кашу, бадеми, слънчогледови семки. Пълнозърнестите храни: овес, пшеница, киноа, елда, също са богати на този минерал.

Той присъства и в бобовите култури: леща, нахут, боб, грах, както и в млечните продукти и яйцата.

Вегетарианците и веганите често имат по-ниски нива на цинк, защото растителните храни съдържат фитати, които затрудняват усвояването му.

До какво води липсата на цинк

Недостигът на цинк може да има сериозни последствия:

чести настинки и отслабен имунитет

косопад, чупливи нокти, суха кожа

бавно зарастване на рани

загуба на апетит и нарушения във вкуса или обонянието

раздразнителност, умора и понижена концентрация

при мъжете – намалено либидо и понижено качество на спермата

Ако усещате хронична умора, често боледувате, косата ви капе повече от обичайното или раните ви зарастват бавно – възможно е организмът ви да има дефицит на цинк.

Кръвните изследвания могат да потвърдят нивата му, а лекар или диетолог ще препоръча подходящ прием или добавка.

Цинкът често се приема под формата на хранителни добавки – самостоятелно или в комбинация с витамин C и D за по-силен имунен ефект. Важно е да не се прекалява – препоръчителният дневен прием е около 8–11 mg за възрастни.