Всички използваме. Разберете какво се случва обаче, след като ги изхвърлите.Пластмасовите бутилки се произвеждат от петрол. Те са леки, практични и могат да бъдат намерени почти навсякъде. Глобалното население е консуматор на близо милион бутилки на всяка минута, пише каналът "Now You Know" във vbox7.А пластмасовите бутилки, продавани годишно ще образуват верига, простираща се чак до Меркурий.В идеалния сценарий тя ще се използва повторно. С някои от тях това може да се случи до 15 пъти. Много се озовават в шредер, където се смилат на фини късчета. След което могат да се използват за производство на различни продукти, например за облекло от руно.Измиването на тези предмети обаче освобождава пластмасови частици във водата.Значителен брой отиват в сметищата или в крайна сметка се озовават в морето.Междувсяка година.Тя се излива по плажовете или парчетата плават в морето и с времето стават все по-малки и по-малки. Когато водораслите започнат да растат върху парчетата пластмаса, това привлича риби и морски птици.След като в стомасите им се събере твърде много пластмаса, истинската храна вече не може да преминава през тях и те започват да гладуват.И ако тези риби попаднат в нашите мрежи, микропластмасите директно влизат в хранителните ни запаси.

iStock/Getty Images

И така, имаме ли нужда от пластмасови бутилки? Краткият и ясен отговор е: НЕ.. В много страни питейната вода може да се пие направо от чешмата.Бутилките от стъкло или неръждаема стомана също могат да свършат работа. Те могат да се използват многократно.

iStock/Getty Images

Скоро може да използваме биоразградими бутилки от водорасли, или дори такива, които могат да се ядат! Има много идеи