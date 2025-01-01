Препълнили сте камерата си със снимки, вашият iCloud се изчерпва и няма как да се избегне това: имате твърде много снимки, твърде много файлове, твърде много забравени приложения, които го претрупват.

Този дигитален хаос в крайна сметка се отразява на производителността и дълготрайността на телефона ви, но справянето с него е по-лесно да се каже, отколкото да се направи.

Вестник "Ню Йорк Таймс“ дава различни съвети за решаване на този проблем без панически атаки. Според експерти, първата тайна за осигуряване на дълъг и ефективен живот на вашето устройство е никога да не позволявате паметта да се препълни. Затова ще трябва да прибегнете до енергично почистване, след което да вземете няколко предпазни мерки, за да предотвратите повторното настъпване на хаос.

Преди да изтриете една снимка или едно приложение, не забравяйте да архивирате това, което е наистина важно. Не архивирайте само в облака, но и – ако е възможно – на физически външен твърд диск. По този начин можете да избегнете потенциална катастрофа, като имате множество точки за архивиране, особено за незаменими документи.

Ако вашият облак е пълен, независимо дали е предоставен от Apple или Google, са налични инструменти за ефективно управление на вашето пространство, понякога срещу няколко евро на месец. Отделянето на време за конфигуриране на резервните копия и оптимизиране на абонаментите ви може да ви спести много тревоги.

За да избегнете обезсърчаването от мащаба на задачата, експерт препоръчва редовно и целенасочено почистване на вашата фото библиотека: търсете в албума си ежедневно снимки, направени на тази дата в предишни години, след което ги сортирайте. По този начин ще напредвате малко по малко, без да се губите в хаоса, като безмилостно изтривате дубликати, ненужни екранни снимки, снимки на храна в ресторанта или множество портрети на вашата котка.

Още едно кътче за изтупване на праха: забравени разговори и прикачени файлове, които остават незабелязани и задръстват паметта. На iPhone: Отидете в Настройки > Общи > Памет на iPhone, след което проверете секцията Съобщения . Видеоклиповете, GIF файловете и снимките, споделени през последните няколко години, само чакат да ги изтриете. Друго важно почистване са неизползваните приложения. Най-лесният начин да направите това е да отидете в Настройки > Общи > Памет на iPhone, за да видите всички приложения и да изтриете групово тези, които дори не помните. По този начин вероятно ще освободите няколко гигабайта.

Това основно почистване предлага двойна полза: по-бърз и по-отзивчив телефон и вълнуващото усещане за възвръщане на контрола над дигиталния ви живот. Ще можете да използвате смартфона си отново, без да се притеснявате за съобщението за пълна памет всеки момент.