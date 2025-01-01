Сутрините стават все по-хладни, а вътре – уют, кафе и... конденз по стъклата. Водните капчици, които уж безобидно се стичат по прозорците, всъщност са първият сигнал за проблем: влага, която няма къде да избяга. Ако я игнорираме, следващият гост е мухълът, а той никога не пристига сам.

Първо да си отговорим на въпроса – защо се появява конденз?

Кондензът е резултат от проста физика: когато топъл, влажен въздух се срещне със студена повърхност, водната пара се превръща в течност. Колкото по-висока е влажността в помещението, толкова по-голям е шансът това да се случи, отбелязва агенция "Фокус".

Според Националния институт по метеорология и хидрология оптималната влажност в дома трябва да е между 40 и 60%. Над 60% вече говорим за среда, която предразполага образуването на плесени.

Кои са главните причинители?

Готвенето без абсорбатор : Котлонът, който къкри с вкусно ястие, може да отдели няколко литра водна пара. Сушенето на дрехи в помещение без вентилация : В комбинация с малко топлина прането се превръща в идеален източник на конденз. Липсата на свеж въздух : Много хора смятат, че отварянето на прозорци, когато навън е влажно, "вкарва“ повече влага, но това е мит.



Eто няколко съвета :

Проветрявайте правилно - Не оставяйте прозорците леко открехнати цял ден. По-добре е те да са широко отворени за 5–10 минути два до три пъти дневно. Така се сменя въздухът, без да се охлаждат стените.

Използвайте абсорбатор, дори при варене на чай - Модерните абсорбатори елиминират до 80% от отделената пара (данни: Consumer Reports, 2024).

Поддържайте постоянна температура - При температурни колебания над 5°C между помещенията кондензът се усилва.

Проверете уплътненията на дограмата - Износените гумени ленти водят до натрупване на студени зони, които привличат влагата.

Използвайте влагоуловител - Електрическите модели с йонен филтър могат да извлекат до 0,5 литра вода на час. При липса на такъв, буркан със сода бикарбонат или сол също помага за локално намаляване на влажността.

Почиствайте редовно первазите - Там влагата се задържа най-дълго и често мухълът се появява именно там.

Изследване на University College London показва, че дори 5% повишаване на влажността на въздуха в дома увеличава риска от поява на плесенни спори с 25%. Освен че развалят фасадата на стената, тези спори могат да причинят алергии и дихателни проблеми.